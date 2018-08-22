Лучшие продукты от рака кишечника

В ходе исследования, проведенного учеными из Великобритании, было сделано заключение о том, что провоцирующим фактором в развитии рака кишечника и других заболеваний ЖКТ может быть дефицит белка, который называют арильным углеводородным рецептором. Защититься от такого дефицита помогает капуста – обычная н брокколи.Ученые установили, что нехватка вышеназванного белка коррелирует с воспалением кишечника и высоким риском развития онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. По словам исследователей, в отсутствие данного вещества не формируются клетки, которые вырабатывают защитный секрет. Но «капустная диета», как выяснилось, способствует восстановлению целостности эпителия и существенному снижению риска появления злокачественных опухолей.Также авторы работы отметили, что они смогли убедиться: влияние питания на появление воспалений кишечника, а также рака толстой кишки не просто значительно – оно колоссальное.«Мы обнаружили столь сильное значительное влияние рациона, богатого жирами и бедного овощами, на возникновение рака толстой кишки, что это поразило нас», -резюмировала руководитель исследования, доктор Гитта Стокингер.