Можно ли есть шиповник

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Шиповник, он же дикая роза, является многолетним дикорастущим растением семейства розовоцветных. Это не очень высокий куст, который может достигать до 2-х метров, но обладающий дугообразными ветвями, которые свисают под тяжестью ярко красных плодов. Но если у розы, культурного растения шипы небольшие, то шиповник «вооружен» мощными шипами с микроскопическими колючками, так что попасть даже рукой в заросли шиповника удовольствие не самое приятное. Плоды этого растения созревают к середине сентября — началу октября. Спелые плоды обладают ярким красным цветом, но, в зависимости от сорта, а их великое множество, цвет плодов может колебаться. В свежих плодах содержится огромное количество витамина С, от 600 до 900 мг на 100 гр. продукта, но это еще не все, так как в плодах находятся свободные органические кислоты, витамины группы В, К, Е, РР, каротин, дубильные вещества, эфирные масла и многое другое.Народная медицина давно использует плоды шиповника, так как они, в разных сочетаниях и способах приготовления излечивают множество заболеваний, повышают иммунитет, способствуют очищению организма, выводят шлаки и вредные вещества. Как и любые другие фрукты и овощи, шиповник отдает максимум полезных веществ, если его употреблять в сыром виде, без термической обработки. Но необходимо научиться тому, как есть сырой шиповник.Как правильно есть шиповникЕсли есть сорванный с куста плод, то можно просто исколоть язык, слизистую пищевода и желудка ворсинками, поэтому от такой еды могут быть большие проблемы. В сыром виде шиповник можно есть, но ягоды необходимо разрезать, очистить от ворсинок и косточек, и только после этого его можно употреблять. Также очищенные половинки можно использовать и для приготовления напитков, и для приготовления отличного варенья. Также можно приготовить сироп из шиповника. Для этого необходимо выжать сок из ягод, засыпать сахаром, проварить и разлить по емкостям.Плоды шиповника невозможно долго сохранить в свежем виде, они быстро портятся. Лучшим способом сохранения является сушка, но только в тени и при температуре не более 60 градусов, так как от прямых солнечных лучей плод теряет большую половину всех своих целебных свойств. Но даже правильно высушенный шиповник нельзя есть целиком. Плоды отдают все полезное тогда, когда их заливают горячей водой, с температурой не более 60 градусов, так как от кипятка разрушаются все полезные свойства.