Можно ли есть шиповник
Народная медицина давно использует плоды шиповника, так как они, в разных сочетаниях и способах приготовления излечивают множество заболеваний, повышают иммунитет, способствуют очищению организма, выводят шлаки и вредные вещества. Как и любые другие фрукты и овощи, шиповник отдает максимум полезных веществ, если его употреблять в сыром виде, без термической обработки. Но необходимо научиться тому, как есть сырой шиповник.
Как правильно есть шиповник
Если есть сорванный с куста плод, то можно просто исколоть язык, слизистую пищевода и желудка ворсинками, поэтому от такой еды могут быть большие проблемы. В сыром виде шиповник можно есть, но ягоды необходимо разрезать, очистить от ворсинок и косточек, и только после этого его можно употреблять. Также очищенные половинки можно использовать и для приготовления напитков, и для приготовления отличного варенья. Также можно приготовить сироп из шиповника. Для этого необходимо выжать сок из ягод, засыпать сахаром, проварить и разлить по емкостям.
Плоды шиповника невозможно долго сохранить в свежем виде, они быстро портятся. Лучшим способом сохранения является сушка, но только в тени и при температуре не более 60 градусов, так как от прямых солнечных лучей плод теряет большую половину всех своих целебных свойств. Но даже правильно высушенный шиповник нельзя есть целиком. Плоды отдают все полезное тогда, когда их заливают горячей водой, с температурой не более 60 градусов, так как от кипятка разрушаются все полезные свойства.
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