Названы «симптомы» отказа от ежедневного кофе

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Отказ от привычной чашки кофе, как утверждают ученые, может привести к возникновению сильных головных болей. Ежедневная порция кофеина, поступающая в организм с напитком, специалисты называют одним из стимуляторов, стабилизирующих и активизирующих работу мозга.Согласно исследованию, около 90% взрослых начинают свой день именно с чашки ароматного содержащего кофеин продукта. Привычка пить кофе по утрам, отлично помогающий взбодриться после сна, имеет свои негативные нюансы. Главный компонент напитка вызывает привыкание. Как выяснили специалисты Университета Монаша, отсутствие такого ежедневного стимулятора не лучшим образом сказывается на мозге, требующем привычную дозу.Отказавшись от кофе, человек, привыкший им баловать себя в ранний час, может испытывать сильнейшие головные боли. Они возникают из-за пассивности дофамина и адреналина, активизирующихся при поступлении в организм бодрящего напитка. Вместо них в мозг поступает аденозин, отвечающий за усталость и желание отдохнуть. Во избежание подобной «ломки» ученые советуют постепенно убирать кофе из своего рациона.При резком отказе от ароматного напитка человек некоторое время может чувствовать общее недомогание. Не исключено появление головокружения, раздражительности, перепадов настроения, симптомов депрессии. Однако все эти негативные проявления исчезнут через одну-две недели.Отказавшись от кофе, можно похудеть, снизив потребление калорий, поступающих в организм с добавляемыми в напиток сахаром и сливками. Однако не стоит забывать, что отсутствие привычной дозы кофеина, может пробудить аппетит, и тогда стоит ожидать обратного эффекта – лишних килограммов.Без привычной чашки кофе человек будет чувствовать усталость. В это есть свой «плюс» - он сможет лучше выспаться. Как показало исследование, потребление кофеина за 6 часов до сна нарушает биологический ритм. Кроме того, отказ от кофе позволит сохранить белоснежную улыбку. Напиток содержит кислоту, разрушающую зубную эмаль и вызывающую потемнение зубов.