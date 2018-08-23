Простое изменение в питании, резко снижающее давление

Вопрос о снижении артериального давления актуален для половины взрослого населения страны. Эксперты рассказали, как простое изменение в питании позволяет защищаться от гипертонии.Повышенное артериальное давление является самой распространенной проблемой со здоровьем у россиян и жителей большинства развитых стран мира. По статистике, повышенным давление постоянно бывает у каждого второго жителя нашей страны среднего и старшего возраста, а каждый третий страдает от настоящей гипертонии. Гипертония намного увеличивает риск инсульта, а также повышает опасность инфаркта. Существуют таблетки, которые необходимо принимать пожизненно для того, чтобы удерживать давление под контролем. Но есть и определенные изменения в образе жизни, которые доказали свое воздействие на симптомы гипертонии.Особенно важно внести определенные простые изменения в диету. Многочисленные исследования показывают, что включение оливкового масла по-настоящему спасает жизнь гипертоников. Не так давно исследователи из США подтвердили, что оливковое масло снижает систолическое и диастолическое давление. Речь идет не только о добавлении этого ингредиента в салаты и другие блюда, но и о том, чтобы начать готовить на оливковом, а не на сливочном или подсолнечном масле.Кроме того, диетологии настоятельно рекомендуют уменьшить содержание соли в рационе для того, чтобы в организме не скапливался натрий, который увеличивает давления. Из-за соли наше тело удерживает воду, что оказывает дополнительную нагрузку на органы. Гипертоникам необходима диета с ограниченным количеством жира, в которую входит множество свежих овощей и фруктов. Кроме того, очень важно ограничить употребление кофеина и алкоголя.