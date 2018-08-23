9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе

Боль в животе, которая может быть вызвана самыми разными причинами, нередко застает врасплох. Чаще всего виновником дискомфорта становятся неправильно подобранные продукты.Так, например, бобовые и молочные продукты могут вызвать неприятное вздутие, многие фрукты и овощи приводят к несварению и расстройству желудка, а слишком острая пища часто становится виновником изжоги и резкой боли в животе.К счастью, ряд продуктов может помочь справится с болью без употребления таблеток. Эксперты составили список из девяти суперпродуктов, которые спасут вас от болей в животе.ИмбирьЦелебные свойства имбиря ценятся как теми, кто хочет похудеть (это отличное народное средство для ускорения метаболизма), так и всеми, кто заботится о своем здоровье.Имбирь эффективен и при проблемах с животом. Полезные соединения этого продукта способствуют уменьшению вздутия живота и газообразования, устраняют спазмы пищевода и облегчают тошноту.Мы советуем готовить имбирный чай: корень имбиря необходимо потереть на терке, залить кипятком и подсластить медом и лимоном. Такой напиток станет прекрасным средством, которое избавит вас от проблем с пищеварением.ЧайЧай славится своими расслабляющими и успокаивающими свойствами, но этот напиток не зря во многих странах предпочитают пить сразу после еды: чай отлично помогает привести в порядок "расстроенный" желудок.Особенно полезны травяные чаи: нежный ромашковый чай избавит вас от проблем с обменов веществ и снимет боль, уменьшив болезненные спазмы, иван-чай удержит от переедания и приведет в норму липидный обмен в организме, а чай с шиповником поможет легкому усвоению сахара и жиров и не допустит появления чувства тяжести.Для хорошего самочувствия можно пить даже простой зеленый чай: этот антивоспалительный напиток отлично разгоняет метаболизм и помогает пище лучше усваиваться.МятаОсвещающая и любимая многими мята — не просто оригинальная добавка к блюдам и напиткам. Это растение является одним из самых эффективных средств при болях в животе.Благодаря содержанию большого количества эфирных масел в своем составе листья мяты успокаивают пищеварительный тракт, облегчая процесс пищеварения и снижая болевые спазмы в животе. Помимо этого, мята справится с изжогой (растение способствует улучшению оттока желчи) и метеоризмом.КорицаАроматная корица — удивительная специя, которая обладает не только антиоксидантным, но и ярко выраженным противовоспалительным действием.Этот продукт помогает справиться с тошнотой и избавиться от боли, а также от вздутия живота сразу после еды. К тому же волшебница-корица здорово помогает "разогнать" метаболизм и ускорить обменные процессы в организме.Мы рекомендуем добавлять эту специю в свои блюда и напитки. Особенно хорошо получается чай с медом и корицей: такой напиток можно выпивать по утрам — он бодрит и положительно влияет на состояние фигуры.Цельное зерноЕсли вы не страдаете от непереносимости глютена, включайте в свой рацион цельное зерно. Этот продукт идеален для профилактики нарушений обмена веществ: если вы не хотите периодически сталкиваться с чувством дискомфорта в животе, включайте в свое ежедневное меню продукты с добавлением цельного, необработанного зерна.Из цельных зерен организм извлекает клетчатку и молочную кислоту, важные для эффективного обмена веществ и здорового пищеварения. Некоторые цельные зерна (среди которых, например, коричневый рис и ячмень) уменьшают воспаление в кишечнике и снижают риск возникновения тяжелых заболеваний желудочно-кишечного тракта.БрусникаБрусника — природное мочегонное средство, которое может вывести лишнюю жидкость из организма и тем самым предотвратить тяжесть в животе, попутно избавив организм от шлаков и токсинов.Как сама северная ягода, так и ее листья эффективны для нормализации стула при вздутии живота и расстройстве желудка. Вяжущие свойства ягод обеспечивают снижение боли в животе при отравлениях, а также хронических болезнях кишечника.Обратите внимание, что людям с повышенной кислотностью желудка и кишечника злоупотреблять этой богатой витаминами ягодой не рекомендуется.ЯблокиЯблоки — идеальный перекус и едва ли не лучший способ избавиться от расстройства желудка и запора. Этот продукт богат клетчаткой и пектинами, стимулирующими и нормализующими перистальтику кишечника. Будьте аккуратны: в больших количествах яблоки могут вызвать метеоризм и вздутие живота.Полезным для здоровья желудочно-кишечного тракта является и яблочное пюре — диетический и безопасный продукт, улучшающий пищеварение и препятствующий возникновению дискомфорта.При резких болях в животе и расстройстве желудка полезен будет яблочный уксус — продукт, богатый бактериями и ферментами, необходимыми для здоровья желудка.АнанасыАнанас — самый популярный для похудения фрукт. Свою репутацию экзотический продукт получил из-за очищающих свойств и способности разгонять метаболизм.Мякоть ананаса богата не только витаминами и органическими кислотами, но и питательными волокнами, помогающими в самый короткий срок вывести из организма вредные вещества и токсины. Продукт обладает и сильным мочегонным свойством, также важным для здоровья и комфорта пищеварительной системы.А еще ананас — главный "друг" плоского и здорового живота. Его главное оружие — фермент бромелин, избавляющий от проблем и недомоганий, возникающих с потреблением сложно перевариваемой пищи.Натуральный йогуртНатуральный йогурт единственный из всей кисломолочной продукции способствует поддержанию полезной миклофлоры кишечника, не раздражая ее и не вызывая вздутия живота.Этот продукт обязательно должен быть в рационе хотя бы потому, что он укрепляет иммунную систему и действует как профилактическое средство от кишечных болей и других неприятностей.Регулярное употребление йогурта избавляет от симптомов дисбактериоза и "включает" защитные функции организма.