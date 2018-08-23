Назван продукт, который может защитить от диабета

Употребление авокадо, как утверждают ученые, способствует снижению риска возникновения диабета. Исследование, проведенное специалистами университета медицинских наук в Иране, подтвердило благотворное влияние данного экзотического фрукта на проявления метаболического синдрома, включая симптомы гипертонии, превышающий норму индекс массы тела, высокий уровень глюкозы и «плохого» холестерина.Группа иранских экспертов проанализировала около 130 более ранних научных работ, направленных на изучение целебных свойств авокадо и конкретно его частей: мякоти, кожуры, семян и листьев. Наиболее мощное влияние на содержание в крови холестерина оказывает употребление плода. Попадая в организм, микроэлементы продукта способствуют большему продуцированию липопротеина высокой плотности, одновременно снижая уровень «плохого» холестерина.У любителей авокадо значительно уменьшается риск образования тромбов, так как полезные компоненты фрукта регулируют уровни фосфолипидов, триглицеридов и полного холестерола, влияющего на предпосылки появления сгустков крови из-за проблем со здоровьем сердца и сосудов, повышенного давления, ожирения. Благоприятное воздействие продукта на данные симптомы значительно снижает риск проявления диабета.Ежедневное потребление авокадо полезно не только при угрозе метаболического синдрома, но и при других проблемах со здоровьем. Богатый зеаксантином и лютеином фрукт улучшает зрение, оздоровляя глаза. Содержащийся в продукте витамин K, помогающий организму усваивать кальций, снижает проявления остеопороза. Согласно ранее проведенным исследованиям, извлеченные из авокадо фитохимические вещества могут предотвратить развитие раковых клеток и способствуют их уничтожению.