У ученых появились новые вопросы к электронным сигаретам
Анализ показал: в клетках ротовой полости людей, использующих электронные сигареты, наблюдались повреждения ДНК. Эти выводы были сделаны по итогам анализа слюны, забранной у добровольцев после 15 минут использования вейпов. По словам экспертов, у 4 из 5 пользователей электронных сигарет наблюдались повышенные уровни формальдегида, акролеина и метилглиоксаля, а в их клетках - поврежденная ДНК.
Формальдегид и акролеин считаются довольно токсичными, в то время как метилглиоксаль обладает некоторыми антимикробными свойствами и способностью убивать раковые клетки. Поэтому, отмечают эксперты, пока рано делать окончательные выводы относительно вреда электронных сигарет.
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