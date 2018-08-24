У ученых появились новые вопросы к электронным сигаретам

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Электронные сигареты могут привести к необратимым последствиям в связи с изменениями в ДНК. И многие эти изменения сопряжены с раком ротовой полости. Суть в том, что в испарениях электронных сигарет и вейпов содержатся формальдегид, акролеин и метилглиоксаль. А они, как было показано, повреждают ДНК, что обычно приводит к раку.Анализ показал: в клетках ротовой полости людей, использующих электронные сигареты, наблюдались повреждения ДНК. Эти выводы были сделаны по итогам анализа слюны, забранной у добровольцев после 15 минут использования вейпов. По словам экспертов, у 4 из 5 пользователей электронных сигарет наблюдались повышенные уровни формальдегида, акролеина и метилглиоксаля, а в их клетках - поврежденная ДНК.Формальдегид и акролеин считаются довольно токсичными, в то время как метилглиоксаль обладает некоторыми антимикробными свойствами и способностью убивать раковые клетки. Поэтому, отмечают эксперты, пока рано делать окончательные выводы относительно вреда электронных сигарет.