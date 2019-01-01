Как сохранить зрение…Чтобы зеркала души служили тебе верой и правдой долгие годы, обеспечь их самым необходимым. Твои глаза — твое богатство!Как сохранить зрение: диетаСелен, витамины С и Е, лютеин и зеаксантин – вот краткий «толковый словарь» ежедневного рациона, который необходим твоим глазам и поможет сохранить зрение. Каждый из них в отдельности способен защитить глаза от свободных радикалов и нормализовать обмен веществ в палочках и колбочках, гарантирующих нам четкую и цветную "картинку". А уж все вместе... и подавно!Морковь. С детства ты усвоила, что оранжевый корнеплод является источником витамина А? Теперь пора усвоить следующую аксиому: без него наши глаза становятся чересчур чувствительными к яркому свету. Кстати, все полезности лучше усвоятся из сырого потертого овоща, заправленного сметаной или капелькой растительного масла.Черника. Иссиня черные ароматные ягоды отличаются содержанием веществ, укрепляющих стенки кровеносных сосудов глаза и стимулирующих процесс обновления клеток, которые отвечают за восприятие цвета.Как сохранить зрение: косметикаКрем для области вокруг глаз. Расплата за забытые случайно солнцезащитные очки оказалась суровой: "гусиные лапки" вокруг глаз не заставили себя долго ждать. Приобрети достойный крем для век и перестань, наконец, щуриться! И не следует забывать: яркое солнце губит не только красоту, но и остроту зрения!Средство для демакияжа глаз. Может добавить твоим глазам проблем, если ты невнимательно читаешь аннотацию к декоративной косметике. На туши пишется "водоустойчивая"?Лайфхак для сохранения зренияОчки для работы за компьютером. Это чудо научного прогресса позволяет справиться с одной из самых частых проблем «высокотехнологичной» половины человечества — компьютерным зрительным синдромом. Модный диагноз проявляется сухостью и покраснением глаз, ощущением жжения, слезотечением и даже головокружением! Секрет очков прост: они передвигают зону ясного видения одновременно с перемещением взгляда, при этом лишние блики просто отсеиваются