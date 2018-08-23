Профилактика рака – это не только отсутствие вредных привычек, наподобие курения, проживание в экологически чистой зоне или здоровое рациональное питание. Бесспорно, эти факторы помогают предотвратить развитие онкологических заболеваний, но не исключают угрозу полностью. Одна из основных причин высокой смертности от рака – несвоевременная диагностика: недуг диагностируется на поздних стадиях, когда эффективное лечение уже вряд ли возможно. Нужно время от времени проводить самообследования, которые, например помогут быстрее "поймать" изменившеюся родинку на коже, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может оказаться признаком меланомы.Профилактика рака грудиДавайте рассмотрим, как эффективнее осуществить профилактику рака груди – одного из наиболее распространенных онкозаболеваний. Первый шаг – это самоообследование, его должна проводить хотя бы раз в месяц каждая представительница прекрасного пола . Рекомендуется проводить самообследование в один и тот же день менструального цикла. Еще одно непременное условие для самообследования – это хорошее освещение, которое не позволит оставить незамеченным малейшее подозрительное пятнышко на коже. При этом также нужно установить: нет ли уплотнений или узелков в тканях.Профилактика рака: самообследование – на глаз и наощупьСамообследование начинать лучше после принятия ванны или душа: кожа очищена, мышцы расслаблены – так удобнее всего заметить неладное, но и не обнаружить при этом какой-либо «артефакт»… Самообследование можно проводить в двух исходных позициях – лежа на спине или стоя.Наиболее приемлемым считается положение лежа на спине, поскольку в этой позиции необходимые мышцы расслабляются, поэтому в груди больше шансов не пропустить уплотнения (если они имеются). А чтобы еще улучшить результаты, половина грудной клетки должна быть немного приподнята слева или справа: поэтому – в зависимости от обследуемой груди – можно также подложить подушечку.Самообследование проходит в трех ключевых положениях – в зависимости от обследуемой стороны:Рука поднята и отведена вверх за голову,Рука вытянута (отведена) в сторону,Рука протянута вдоль тела.То есть, если вы собираетесь проверить, правую грудь, поочередно проводите обследование с поднятой, вытянутой и протянутой правой рукой.Свободной рукой прощупывают каждый участок молочной железы – мягко и осторожно, буквально самими подушечками пальцев. Проверку следует начинать, продвигаясь от соска к наружным краям груди, а затем – снизу вверх. Далее обследуется внутренняя половина молочной железы, начиная от соска.После этого, несильно сдавливая пальцами ареолу и сосок, нужно проверить, не выступает ли каких-либо выделений из соска. Напоследок прощупывают (пальпируют) подмышечные впадины, участки под и над ключицами – этот момент не стоит пропускать, поскольку он помогает установить, не увеличены ли лимфатические узлы. Что касается самих молочных желез – вот ряд признаков, которые должны вас заставить обратиться к врачу.Профилактика рака: признаки, которые должны насторожить:Изменение размера или формы одной из грудей (Впрочем, стоит учитывать тот факт, что у большинства женщин одна грудь немного больше другой. Однако видимые метаморфозы должны вас насторожить).Покраснение, раздражение или отек на коже груди.Втянутый, сморщенный или же, наоборот, набухший участок кожи,Укороченный или деформированный радиус пигментированного участка кожи вокруг соска – ареолы.Язвы, корочки, мокнущие участки на груди, в особенности – на соске.Выделения из соска, в особенности – желтоватые или кровянистые