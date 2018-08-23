Женская эякуляция – что это такое?

В сфере популярной сексологии распространено мнение, что свидетельством максимального оргазмического ощущения у женщин является так называемая женская эякуляция или сквиртинг – выбрасывание особой жидкости во время оргазма. А что же на самом деле представляет собой женская эякуляция?Женская эякуляция: в чем суть проблемы?Замечено, что часть женщин в момент оргазма извергают так называемый «женский эякулят» – некую жидкость, количество которой может варьировать от нескольких капель до 60 мл. Физиологическое значение этого явления неясно: репродуктивные функции женщины не предполагают необходимости извержения каких-либо биологических жидкостей за пределы тела. Также женский эякулят не может выполнять функцию лубриканта – в момент наступления оргазма наиболее интенсивные фрикции уже позади.Женская эякуляция: от древности до современностиЯвление женской эякуляции известно еще с древних времен. Так, о женской эякуляции упоминают древнеиндийские и древнекитайские эротические трактаты. Для греческих и римских целителей женская эякуляция также была хоть и феноменальным, но непреложным фактом. Мнения эскулапов различались лишь в том, способно ли «женское семя» к оплодотворению или нет.Развитие медицины никак не прояснило ситуацию с женской эякуляцией, диспуты лишь перешли на более высокий уровень. Среди современных сексологов можно найти как тех, кто категорически отвергает факт женской эякуляции, так и тех, кто считает так называемые железы Скина (имеющиеся у некоторых женщин парные железы, расположенные на передней стенке влагалища, вокруг нижнего конца мочеиспускательного канала) полноценным аналогом мужской простаты.Впрочем, как у сексологов - сторонников женской эякуляции, так и у специалистов, скептически относящихся к этому явлению, всегда находятся не менее ученые оппоненты, разбивающие доводы коллег в пух и прах.Женская эякуляция и научные гипотезыПытаясь научно объяснить природу женской эякуляции, современные исследователи выдвинули ряд гипотез, долженствующих подвести теоретическую базу под данный феномен.Железы Скина и женская эякуляцияЧасть сексологов, объясняя явление женской эякуляции, утверждает, что имеющиеся у части женщин железы Скина – это орган, функции которого аналогичны «обязанностям» мужской простаты. По их мнению, во время оргазма эти железы выделяют особый секрет, по химическому составу идентичный внеклеточной субстанции спермы. Иными словами, женский эякулят отличается от мужского лишь тем, что не имеет сперматозоидов.В доказательство своей правоты они приводят результаты исследований, которые выявили в образцах женского эякулята высокоспецифичное вещество – простат-специфический антиген (PSA), которое в организме мужчин обнаруживается только в секрете предстательных желез.Объясняя причины того, что женская эякуляция встречается лишь у небольшого количества женщин, сторонники гипотезы желез Скина утверждают, что эта анатомическая структура очень лабильна и у большей части женщин железы Скина сильно редуцированы или отсутствуют вообще.Противники данной гипотезы небезосновательно утверждают, что объем желез Скина не позволяет накапливать в них больше нескольких капель жидкости, в то время как объемы женского эякулята в некоторых случаях могут достигать десятков миллилитров.Влагалищные выделения и женская эякуляцияАльтернативная гипотеза, которая объясняет явление женской эякуляции, состоит в том, что у части женщин во время оргазма происходят сильные сокращения мышц влагалища, которые выталкивают часть влагалищных выделений наружу.Однако противники этой гипотезы также апеллируют к тому, что объем женского эякулята во много раз превосходит объемы влагалищных выделений.Недержание мочи и женская эякуляцияБольшая часть сексологов склонна утверждать, что женская эякуляция – это не что иное, как расслабление сфинктера мочеиспускательного канала, в результате чего при оргазме происходит мочеиспускание.В доказательство своей правоты они приводят факты, согласно которым многие женщины в момент оргазма ощущают позывы к мочеиспусканию. Кроме того, некоторые женщины, у которых наблюдалась женская эякуляция, одновременно имели определенные проблемы с недержанием мочи.Однако, по словам женщин, у которых регулярно происходит женская эякуляция, выделяющийся при этом секрет по консистенции принципиально отличается от мочи: женский эякулят гораздо более плотный и тягучий.Женская эякуляция: где же истина?Главная причина, из-за которой механизмы женской эякуляции достоверно не выяснена – интимность связанного с этим явлением физиологического процесса. Мало кто из женщин соглашаются рассказывать о своих ощущениях при оргазме, а тем более сразу после оргазма собирать женский эякулят для лабораторного исследования.По этой же причине единичные образцы женского эякулята, которые получили в свое распоряжение исследователи, были сильно загрязнены посторонними примесями.Женская эякуляция и сексуальная жизньВпрочем, природа женской эякуляции никак не влияет на способность партнеров наслаждаться интимной жизнью. Существует более актуальная проблема – многие женщины, у которых происходит женская эякуляция, стесняются особенностей своего организма, что мешает им расслабиться во время секса и достичь оргазма.В этом случае сексологи единогласно рекомендуют женщинам рассказать своим партнерам о женской эякуляции и попытаться им объяснить, что данное явление совершенно естественно. Мужчины, в свою очередь, должны дать партнерше понять, что ей не надо стесняться и подавлять извержение жидкости, связанное с женской эякуляцией.Если оба партнера научатся воспринимать женскую эякуляцию как естественное явление, это даст им обоим в полной мере насладиться сексуальными отношениями.