5 способов избавиться от мешков под глазами

Мешки под глазами - распространенная проблема. Иногда это сигнал организма о том, что где-то в вашем теле закралась проблема. А иногда это может быть признаком избытка жидкости в организме.Так или иначе, с такими вопросами, как мешки и круги под глазами, не стоит бороться исключительно самостоятельно. Всегда лучше консультироваться со специалистом, который поможет выявить причину проблемы.А тем временем, пока вы дойдете до нужного врача, можно позаботиться о внешнем виде глаз самостоятельно. В современной косметической линии продуктов для глаз есть специальные средства, но эксперты рассказали о народных способах.1. КартофельХолодный картофель хорошо снимает отеки. Поэтому сырой картофель следует нарезать колечками и положить под глаза на 5-10 минут. Затем промойте глаза проточной водой.2. Сок или мякоть листьев алоэСделайте из листьев алоэ кашицу, отожмите массу, чтобы получить сок. Смочите в нем ватные диски и на 5-7 минут приложите к глазам.В качестве экспресс-метода можно сок не отжимать, а поместить кашицу в несколько слоев марли и сделать компресс. Идеальный вариант, если листья алоэ предварительо охлаждены в холодильнике.3. ОгурецХолодный огурец из холодильника нарезать кружочками и положить на глаза. Такой «компресс» следует оставить на 10-15 минут.4. МолокоСмочите кусочек ткани в холодном молоке и приложите на глаза на минут 30-40. Этот рецепт не только снимает отеки, но и воспаление с глаз.5. Чайные пакетикиПакетики чая следует замочить в теплой воде, затем 5-10 минут подержать в холодильнике. Компресс подержать 20 минут. Лучше всего брать пакетики с натуральным чаем, особенно хорошо подойдут ромашка или зеленый чай.Вот такие нехитрые способы визуально убрать мешки под глазами. В основе них, обратите внимание, лежит холод, так что если под руками нет ни яиц, ни огурца, ни молока, возьмите кубики льда и помассируйте веки под глазами. Но делайте это не долго, чтобы не воспалить глаза. Этот способ следует применять только если возникла крайняя необходимость выглядеть прекрасно, и других средств под рукой нет.