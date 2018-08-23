9 натуральных средств для борьбы с витилиго

Витилиго, или лейкодерма, — весьма распространенная кожная болезнь. Для нее характерны белые пятна на коже. Эксперты рассказали подробнее об этой болезни, а также о натуральных средствах для борьбы с витилиго.Что нужно знать о витилиго?В древности считалось, что предрасположенность к витилиго выше у людей со смуглой кожей.В наше время стало ясно, что это заболевание может появиться у представителей любого цвета кожи и любой расы. Болезнь развивается из-за разрушения пигмента меланина (который, в частности, вырабатывается меланоцитами).В большинстве случаев пятна белого или розоватого цвета появляются на лице, на грудной клетке, на руках, в подмышках и в паху.При этом точные причины развития этой болезни, которая поражает людей всех возрастов и обоих полов, до сих пор не выявлены.По мнению медиков, спровоцировать появление белых пятен на теле могут, например:Плохая работа щитовидной железыГенетическая предрасположенностьГормональные измененияСтрессДепрессияРаныСахарный диабетБолезнь АддисонаЗлокачественная анемияМногие также считают убедительной теорию, согласно которой эту болезнь провоцируют сбои в работе иммунной системы. В результате она начинает атаковать меланоциты.Витилиго, конечно, несмертельное заболевание, и, по мнению врачей, даже не очень серьезное. Однако оно причиняет человеку большие неудобства и вызывает у него болезненные переживания.Интересно, что 25% случаев очаги витилиго самопроизвольно исчезают без всякого лечения. Это называется «спонтанной репигментацией». Обычно это происходит при наличии следующих факторов:Недавнее начало болезни (ее длительность не больше шести месяцев)Молодой возраст больногоРасположение пятен в определенных местах (на лице, за исключением губ)Домашние средства для борьбы с витилигоМногие спрашивают, излечима ли эта болезнь или она останется на всю жизнь. А еще может ли она распространяться на другие части тела?Если теория сбоев в работе иммунной системы имеет под собой основания, возможно, самое правильное при этой болезни — всерьез заняться своим иммунитетом.1. Натуральный смузи для борьбы с витилигоИнгредиенты? огурца1 натуральный йогурт (125 г)алоэ вераПриготовлениеВо-первых, кладем в чашу блендера нарезанную половину огурца.Во-вторых, выливаем туда йогурт и добавляем к ним гель алоэ вера.Взбиваем смесь до однородности и пьем этот смузи каждое утро натощак.2. Пластырь из семян редиса и яблочного уксусаИнгредиенты4 столовые ложки семян редиса (40 г)яблочный уксус (необходимое количество)ПриготовлениеВ первую очередь положи в миску семена редиса и налейте туда немного яблочного уксуса. Семена должны быть полностью им покрыты.Далее оставь семена настаиваться в уксусе в течение ночи.Спустя нужное время растолки их пестиком, чтобы из них получилась паста.Нанеси ее на пораженное витилиго место, и пусть она действует хотя бы 2 часа. Накрывать это место ничем не надо.Когда пройдет это время, смой пасту теплой водой.Повторяй эту процедуру 3 раза в неделю и не забывай, что перед ней кожа должна быть чистой и сухой.3. Масло из зародышей пшеницыСмочи ватный диск маслом из зародышей пшеницы и щедро смажь им очаги витилиго.Через 5 минут (после того, как масло впитается в кожу) можно накрыть это место повязкой. Смывать ничего не надо.Делай это каждый вечер.4. Коктейль из пчелиной пыльцы и кивиИнгредиенты1 столовая ложка пчелиной пыльцы (15 г)1 кивиПриготовлениеПеред завтраком приготовь смесь из столовой ложки пыльцы, а также нарезанных ломтиков киви (плод нужно почистить).Положи все это в блендер и хорошо взбей.Пей этот напиток каждый день.5. Компресс из базилика, клубники и лимонного сокаСделай пасту из горсти нарезанных свежих листьев базилика, а также небольшого количества лимонного сока.Наноси ее в виде компресса для борьбы с витилиго 3 раза в день (утром, днем и вечером).Базилик, в частности, стимулирует выработку меланина, а лимонный сок сводит с кожи белые пятна. Не забудь хорошо смыть пасту с кожи, если выходишь после этой процедуры на улицу.6. Спиртовой настой кожуры лимона для борьбы с витилигоИнгредиентыкожура двух лимонов (или лаймов)1 чашка спирта (250 мл)ПриготовлениеВо-первых, кладем в стеклянный сосуд кожуру двух лимонов и наливаем туда спирт.Во-вторых, оставляем кожуру настаиваться на спирту в закрытом сосуде в темном и прохладном месте в течение 3 дней.После этого настой можно использовать. Смачиваем в нем ватный диск и наносим настой на пятна.На несколько минут подставляем кожу солнцу, затем промываем ее теплой водой.Делаем эту процедуру для борьбы с витилиго ежедневно (или, по крайней мере, 3 раза в неделю).7. Красная глина и имбирьЕсли ты сможешь достать красную глину (ее, к примеру, можно найти на берегу реки или купить в магазине натуральных продуктов), обязательно используй ее для борьбы с витилиго.Благодаря высокому содержанию в ней меди, она может способствовать репигментации кожи.Ингредиенты2 столовые ложки красной глины1 столовая ложка натертого корня имбиря (10 г)вода (сколько необходимо)ПриготовлениеСмешай красную глину с небольшим количеством воды и натертым корнем имбиря, чтобы получилась своеобразная паста.Хорошо намажь этой пастой пятна.Пусть она действует несколько минут, затем смой ее теплой водой. Повторяй эту процедуру через день.8. Спиртовый настой корня мангоИнгредиенты5 столовых ложек корня манго (50 г)2 чашки спирта (500 мл)ПриготовлениеНастаиваем на спирту корень манго, по крайней мере, 20 дней (в темном месте).После того, как настой будет готов, смачиваем в нем ватный диск и смазываем пятна.Смывать настой не надо.9. Черный перец и витилигоНедавние исследования показали, что лучшим натуральным средством для лечения витилиго является черный перец. Оказывается, эта специя повышает выработку меланина в коже.В перце содержится пиперин, который и стимулирует создание меланоцитов. Перец в данном случае применяется как наружное средство.В продаже, например, есть кремы и масла, главным компонентом которых является черный перец. Однако можно приготовить такое средство и дома.Ингредиенты? чашки черного перца в горошинах (62 г)1 чашка оливкового масла (200 г)ПриготовлениеВо-первых, нагрей оливковое масло на слабом огне и добавь к нему черный перец.Во-вторых, отваривай его 5 минут.Затем сними этот отвар с огня. Подожди, пока он остынет, после чего профильтруй его, а также перелей в стеклянный флакон.С помощью ватного диска наноси это средство на очаги витилиго.