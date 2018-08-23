5 признаков того, что дискомфорт в заднем проходе может быть раком прямой кишки

Рак прямой кишки - это деликатная проблема, которую не принято обсуждать в обществе. Согласно отчёту Национального института рака, в 2017 году только в США было зарегистрировано более 8 200 случаев данного новообразования. По статистике рак прямой кишки является наиболее редко встречающейся опухолью желудочно-кишечного тракта.На ранних стадиях данная патология хорошо поддаётся лечению, поэтому важность своевременной диагностики трудно переоценить.Причины рака прямой кишкиРак прямой кишки развивается, когда под воздействием внутренних или внешних факторов происходит злокачественная трансформация здоровых клеток, выстилающих слизистую оболочку дистального отдела толстого кишечника. Атипичные клетки начинают бесконтрольно делиться и и утрачивают специфические свойства, характерные для клеточных структур слизистой оболочки этого анатомического образования. Так формируется злокачественная опухоль.Вирус папилломы человека довольно часто обнаруживается у людей, страдающих раком прямой кишки. Этот вирус также принимает участие в развитии рака шейки матки и рака гортани.Кто находится в группе риска?Как было сказано выше, инфицированность вирусом папилломы человека - основной фактор риска развития рака прямой кишки. К другим факторам риска относятся:-курение;-пожилой возраст;-рак шейки матки в анамнезе;-промискуитет;-анальный секс;-иммунодефицит (инфицированность ВИЧ, приём иммуносупрессоров).Симптомы рака прямой кишкиСимптомы заболевания схожи с проявлениями геморроя. Среди них:-кровотечение из прямой кишки;-болезненность, зуд в области заднего прохода;-наличие пальпируемого новообразования;-нарушения дефекации;-патологические выделения из заднего прохода.Для определения точной причины возникновения вышеуказанных симптомов требуется консультация проктолога.Рак прямой кишки хорошо поддаётся лечению на ранних стадиях заболевания. При обнаружении симптомов, описанных выше, не стоит медлить с обращением к врачу.