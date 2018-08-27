18 лучших продуктов для гипертоников

Повышенное давление — частая проблема в современном мире. Нужно понимать, что не всякое питание будет полезно для гипертоников. О продуктах, которые можно есть и которые не стоит включать в свой рацион людям, страдающим от этой проблемы, расскажем в материале.Питание для гипертоников: общие принципыДовольно часто в современной реальности повышенное давление наблюдается уже в сравнительно молодом возрасте — 350-35 лет. А ведь ещё жить да жить! Поэтому очень важно соблюдать определённые правила, чтобы сохранить здоровье на должном уровне. Ведь давление зависит от различных факторов, в том числе и от питания. Если человек не будет соблюдать принципы здорового питания, то даже дорогостоящие медицинские препараты могут быть бессильны в облегчении симптомов заболевания.Во-первых, гипертоникам нужно питаться дробно. В день нужно осуществлять пять-шесть приёмов.Во-вторых, калорийность должна быть определённым образом распределена. Так, 15 процентов рациона должно приходиться на белки, 55 процентов — на углеводы, а 30 процентов — жиры. При этом в последнем случае следует выбирать растительные жиры, а не животные.В-третьих, количество соли в рационе человека с повышенным давлением должно быть ограничено пятью граммами. В идеале лучше от неё вообще отказаться, так как она задерживает воду, повышает отёчность и увеличивает давление. А вам ведь это не нужно, так?В-четвёртых, нужно пить достаточно воды. Это важно в целом для любого человека, но в первую очередь для гипертоника.Разрешённые продукты при гипертонииСуществует ряд продуктов, способных привести к стабилизации состояния при повышенном давлении. Перечислим ряд самых важных.Чеснок — это одно из самых лучших натуральных средств при повышенном давлении. В составе этого овоща имеются антиоксиданты и необходимые вещества, чтобы улучшить состояние. Поэтому его стоит добавлять в рацион каждый день.Корица — эта добавка будет полезна для гипертоников. Кроме того, корица помогает снизить уровень сахара в крови и увеличить обмен веществ.Сельдерей — с его помощью можно уменьшить артериальное давление. Можно употреблять как сам овощ, так и сок из сельдерея. В последнем случае можно добавить яблок, чтобы вкус был более приятным.Лук — при сердечно-сосудистых заболеваниях и повышенном давлении без данного овоща просто не обойтись. В идеале его нужно употреблять в сыром виде, но главное, не жареный.Соевые бобы — эти бобы позволят не только снизить давление, но и контролировать сахар в крови.Каши — лучше всего подойдут пшеничная, гречневая и ячневая.Хлеб — идеальным средством является подсушенный хлеб грубого помола. Также полезно употреблять хлебцы и мучные изделия не высшего сорта в засушенном виде.Морепродукты — отлично подойдут рыбные блюда, запечённая рыба. Но от солёных блюд необходимо отказаться, чтобы не спровоцировать лишние проблемы с давлением.Яйца — два раза в сутки необходимо есть куриные яйца. Их можно есть в любом виде, но желательно не жарить.Кисломолочные продукты — при повышенном давлении можно есть творог, сметану, кефир, ряженку.Бобы — в этом продукте содержится огромное количество питательных веществ, клетчатки и других важных для организма компонентов. В частности, бобы могут уменьшить кровяное давление и укрепить сердце.Мясо — но не всё. Идеально для гипертоника только диетическое мясо в отварном виде (курица, индейка, говядина). Также можно включить в свой рацион крольчатину и телятину.Овощи — употреблять стоит овощные салаты в разных видах. В качестве заправки необходимо выбирать оливковое масло. Если нет возможности, то подсолнечное.Чёрный шоколад — наверное, каждый был бы рад включить в свою лечебную диету такой продукт. А ведь шоколад способен сотворить настоящие чудеса. Главное, не переборщить с количеством, иначе тогда будут обеспечены другие проблемы — с фигурой. Также помните, что речь идёт только о качественном, натуральном шоколаде.Зелень и пряности — различная зелень и приправы могут быть полезны при гипертонии. Но самым важным можно назвать шпинат, который способствует стабилизации артериального давления. Также полезно употреблять розмарин, который в народной медицине считается незаменимым помощником от повышенного давления.Ягоды и фрукты — наиболее полезны калина, клюква и брусника. Также можно есть бананы, так как в них много железа. Именно этот компонент способствует приведению артериального давления в норму.Орехи и семечки — в них много полезных компонентов, которые позволят снизить давление.Мёд — кроме этой добавки, разрешено есть даже джемы и варенье.Запрещённые продукты при гипертонииЕсть ряд продуктов, которые необходимо исключить из рациона человека, страдающего от проблем с давлением. В частности, при гипертонии нужно навсегда забыть о следующих видах:Рекомендации для гипертониковВажно понимать, что гипертония — это не шутки. При таком заболевании нужно относиться к собственному здоровью как можно внимательнее и контролировать своё состояние. В первую очередь гипертоникам требуется качественный сон. Людям с повышенным давлением необходимо спать не меньше восьми часов в сутки, чтобы давать организму как следует отдохнуть. Также им не следует забывать о релаксе — от работы, повседневных забот, бытовых трудностей. Отдых — самое важное в жизни любого человека, включая гипертоника.Также нужно избегать стрессовых ситуаций. Как известно, нервы и стресс способны привести к слишком пагубным событиям, особенно для людей с повышенным давлением.Кроме того, не стоит забывать о спортивных упражнениях. Это подарит не только здоровье, но и отличное настроение. Гипертоникам нужно почаще гулять и наслаждаться свежим воздухом.