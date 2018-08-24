Мощные снотворные средства могут повышать риск развития болезни Альцгеймера

Новое исследование ученых из Университета Восточной Финляндии предполагает, что снотворные таблетки, принимаемые сотнями тысяч людей, могут повысить риск развития болезни Альцгеймера.Эксперты обнаружили, что риск развития нейродегенеративного расстройства, связанного с памятью, выше у пациентов, принимающих бензодиазепины и так называемые Z-препараты третьего поколения. Масштабный анализ показал, что самый высокий риск наблюдается среди тех, кто употребляет сильнодействующие средства, а также принимает лекарства дольше рекомендуемого срока.Рекомендуемое использование бензодиазепинов и Z-препаратов составляет не более четырех недель, поскольку после этого времени лекарственные средства слабо влияют на сон. Медики считают, что данные средства, которые замедляют функции организма, очень эффективны в краткосрочной перспективе, помогая бороться с беспокойством и бессонницей.В ходе испытаний ученые проанализировали использование бензодиазепинов и Z-препаратов и распространенность болезни Альцгеймера среди 353000 участников. Согласно данным анализа, для пациентов, принимающих бензодиазепины или Z-препараты, риск развития болезни Альцгеймера увеличился примерно на 6%. Ученые также обнаружили, что чем выше была доза, тем больше была вероятность того, что человека поразит нейродегенеративное расстройство. Несмотря на то, что риск развития болезни Альцгеймера был небольшим, ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы подробнее изучить эту связь.Бензодиазепины часто назначают для лечения проблем со сном или тревожностью, и, поскольку эти симптомы также могут быть ранними индикаторами начала болезни Альцгеймера, это может объяснить связь, обнаруженную в данном исследовании, полагают эксперты.