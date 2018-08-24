Как правильное дыхание поможет в сексе

Расслабиться и отключить голову, повысить чувствительность и испытать потрясающее чувство единения с партнёром — в этом способны помочь техники дыхания, отмечает Елена Рыдкина, консультант по сексуальному самовыражению.Не знаешь, что делать, — дыши.Это правило, которое пронизывает все сферы моей жизни. Могу поспорить, что подавляющее большинство людей, не связанных со спортом, вокалом, йогой, восточными единоборствами или практиками осознанности, обращают внимание на своё дыхание, только когда с ним что-то не так: оно плохо пахнет, сбивается и так далее.При этом во всех древних практиках работы с сознанием и телом вы найдёте упражнения, связанные с дыханием. И это объяснимо. Внимательная работа с дыханием помогает расслабиться, сосредоточиться, увеличить чувствительность, возбудиться, сонастроиться с другими людьми. В пении без правильного дыхания не получится вывести сильную и ровную партию, в различных видах спорта — добежать, доплыть, поднять.Так вот, в сексе дыхание не менее важная штука. Расскажу подробнее, в каких ситуациях в сексе можно применять осознанное дыхание.Отключить головуКогда вы фокусируете внимание на ощущениях в теле, оно автоматически перестаёт заниматься перемалыванием мыслей в голове. Внимание на дыхании — самый доступный способ вернуться в эти самые ощущения. Если ваш случай — мысли во время секса о работе и домашних хлопотах и вас это беспокоит, попробуйте глубокое ровное дыхание (старайтесь выдох делать ртом и в 1,5–2 раза длиннее, чем вдох).Замечать важные процессыОбратная сторона возвращения в ощущения. «Вылетание» из тела в отвлечённые мысли помогает не замечать, что вообще с нами происходит. Что нравится, а что — нет.Постоянно обращая внимание на дыхание и углубляя его, вы можете обнаружить, что приносит вам приятные ощущения, а что — неприятные или даже боль.Особенно заметен эффект, если вы дышите медленно: у вас попросту появляется достаточно времени, чтобы понять, что происходит.А ещё вам может быть тревожно, а то и страшно. Нужно уметь справляться с этими эмоциями и обсуждать их с партнёром. Так что будьте осторожнее.РасслабитьсяКогда вы напряжены, получать удовольствие может быть непросто. И снова на помощь придёт дыхание. Кстати, глубокое медленное дыхание помогает получить ощущение комфорта и безопасности. Для многих женщин это необходимый фактор для самой возможности возбудиться. Но и для мужчин тоже актуально.Возьмите на заметку, если сильно волнуетесь перед сексом.Несколько осознанных глубоких вдохов-выдохов — и вы уже лучше подготовлены к сексу.СосредоточитьсяОргазм у женщин иногда может быть очень хрупким, его легко «спугнуть». Если попробовать во время приближения к оргазму глубоко дышать, удерживая внимание одновременно на дыхании и в месте, где у вас сконцентрированы предоргазменные ощущения, — вас будет сложнее отвлечь.Увеличить возбуждение и повысить чувствительностьУглубление и замедление дыхания помогает увеличить насыщение крови кислородом и кровообращение в тканях, а значит, и повысить чувствительность.Учащение дыхания увеличивает возбуждение. Если вам хочется более задорного, страстного секса, можете попробовать дышать быстро и прерывисто. Только будьте осторожны: если почувствуете лёгкое головокружение, дышите спокойнее.Ещё вы можете помочь себе, добавив звука. Нет, это не про имитацию, как в порно. Когда вы добавляете голос — мычание, рычание, стоны (только те, которые лично вам кажутся подходящими), — вы возбуждаетесь ещё больше. Если звуки будут ритмичными, вас даже может унести в лёгкий или «крепкий» транс. Наслаждайтесь.Кроме того, люди перед наступлением оргазма невольно затаивают дыхание. Это вполне естественно. Но попробуйте не делать этого, а наоборот, углублять и/или учащать дыхание. Результат может вас приятно удивить.Некоторые могут испытывать более сильные ощущения от ограничения дыхания — асфиксии, но подобные игры нередко заканчиваются печально, так что, пожалуйста, не делайте этого без базовой медицинской подготовки.Сонастроиться с партнёромЛюди, знакомые с тантрическими парными упражнениями, хорошо понимают, какие невероятные вещи может творить сонастройка по дыханию. Дыша синхронно, а иногда и в противофазе — один вдыхает, второй выдыхает, — вы можете добиться удивительного чувства единения, растворения друг в друге, вместе нарастить возбуждение. Ощущения это даёт, скажу я вам, запредельные.ДоминироватьЭтот лайфхак я освоила лет пять назад на занятиях по эриксоновскому гипнозу и стала активно использовать в своих сексуальных практиках. Когда я хочу, чтобы партнёр следовал за мной, расслабился или больше возбудился, погрузился в свои ощущения, я устанавливаю контакт глазами и предлагаю партнёру дышать вслед за мной. Тогда я уже могу делать дыхание более глубоким и ровным или более частым и прерывистым — всё зависит от цели. И партнёр просто повторяет за мной.Если это делать спокойно и уверенно, партнёр чувствует себя безопасно и с радостью следует. Особенно круто работает с теми, кто привык всё контролировать. Мужчины, вы тоже, разумеется, можете так делать со своими партнёршами, если вам обоим интересны такие игры.Пробуйте, экспериментируйте, придумывайте свои способы работы с дыханием и получайте удовольствие.