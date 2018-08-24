Составлен перечень факторов, делающих мозг старым

Сотрудники Университета Джонса Хопкинса и Калифорнийского университета рассказали, что может ускорить процесс старения вашего мозга. Было проведено сканирование более 31000 человек с помощью ОФЭКТ (однофотонной эмиссионной компьютерной томографии).Оказалось, старение мозга напрямую связано со снижением церебрального кровотока. Была сконструирована полноценная модель старения мозга, отталкиваясь от анализа 128 зон головного мозга участников исследования. Сообщается, что большинство добровольцев были пациентами психических лечебниц, и это учитывалось.По словам ученых, к примеру, шизофрения может состарить мозг человека на четыре года, а биполярное расстройство - на 1,6 года. Если человек регулярно употреблял марихуану, мозг был старше на 2,8 года, чем фактический возраст. Алкоголь делал мозг на 0,6 года старше положенного. Примечательно: деменция и депрессия не давала ускоренного старения мозга.