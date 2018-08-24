Родившим женщинам жизненно необходимо кормить ребенка грудью, говорят врачи
Таковы выводы по итогам исследования данных 80191 женщины в возрасте наступления постменопаузы. Все участницы исследования имели одного или нескольких детей и 58% сообщили об истории грудного вскармливания. Из них 51% кормил грудью полгода, 22% - 7-12 месяцев, 27% - более 13 месяцев.
Оказалось, риск инсульта был тем ниже, чем дольше женщины кормили грудью. По сравнению с женщинами, которые не кормили грудью вовсе, женщины, кормившие грудью 1-6 месяцев, имели сниженный риск инсульта на 19%. Риск у кормивших более 13 месяцев падал на 26%.
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