Родившим женщинам жизненно необходимо кормить ребенка грудью, говорят врачи

Грудное вскармливание, как известно, полезно для ребенка. Но последние исследования говорят о чрезвычайной пользе вскармливания для матери. Вскармливание может снизить риск инсульта у матери в долгосрочной перспективе, и это преимущество увеличивается пропорционально времени кормления.Таковы выводы по итогам исследования данных 80191 женщины в возрасте наступления постменопаузы. Все участницы исследования имели одного или нескольких детей и 58% сообщили об истории грудного вскармливания. Из них 51% кормил грудью полгода, 22% - 7-12 месяцев, 27% - более 13 месяцев.Оказалось, риск инсульта был тем ниже, чем дольше женщины кормили грудью. По сравнению с женщинами, которые не кормили грудью вовсе, женщины, кормившие грудью 1-6 месяцев, имели сниженный риск инсульта на 19%. Риск у кормивших более 13 месяцев падал на 26%.