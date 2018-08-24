Онкологи предупреждают: иногда рак дает о себе знать странными симптомами
Всего за один год рак развился до четвертой стадии и метастазы распространились во все органы. При этом врачи признают: у пациентки отмечались нетипичные симптомы заболевания, что не позволило поставить верный диагноз максимально рано. Женщина жаловалась на постоянный зуд в ногах (иногда она расчесывала ноги до крови).
Помимо этого, фиксировалась слабость, а вот увеличения лимфатических узлов (характерный симптом рака) не наблюдалось. Поэтому женщина не обращалась за помощью к специалистам. Теперь врачи говорят, что необходимо обновить список симптомов рака лимфатической системы, включив туда зуд в ногах.
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