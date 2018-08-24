Онкологи предупреждают: иногда рак дает о себе знать странными симптомами

"Vlad Time" рассказывает о необычном случае 35-летней британки Джейд Болдуин. Впервые она оказалась в больнице в 2016 году, поступив в клинику с затрудненным дыханием. Тогда был поставлен диагноз "вирусная инфекция" и выписаны противовирусные средства. Однако через два месяца лимфоузлы увеличились и диагноз изменился на "рак лимфатической системы".Всего за один год рак развился до четвертой стадии и метастазы распространились во все органы. При этом врачи признают: у пациентки отмечались нетипичные симптомы заболевания, что не позволило поставить верный диагноз максимально рано. Женщина жаловалась на постоянный зуд в ногах (иногда она расчесывала ноги до крови).Помимо этого, фиксировалась слабость, а вот увеличения лимфатических узлов (характерный симптом рака) не наблюдалось. Поэтому женщина не обращалась за помощью к специалистам. Теперь врачи говорят, что необходимо обновить список симптомов рака лимфатической системы, включив туда зуд в ногах.