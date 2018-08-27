Наличие цели в жизни помогает сохранить сердце здоровым
Ученые выяснили, что люди пожилого возраста, четко осознававшие, в чем состоит их цель в жизни, будь то продолжение работы по специальности либо забота о внуках, или же старое хобби, на 23% меньше рисковали столкнуться с появлением сердечных заболеваний. У этой категории испытуемых риск появления проблем с сосудами и сердцем был на 19% ниже.
Исследователи полагают, что психологический настрой не является ключевым, однако достаточно важным фактором развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
В опубликованной статье, молодому поколению предлагается задуматься над информацией полученной специалистами во время исследования и планировать свою жизнь исходя из этой информации, если ему дорого здоровье.
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