Медики определили самый полезный продукт для беременных

Куриные яйца обязательно должны быть в рационе будущих мам.Яйца снижают риск развития депрессии во время беременности, преждевременных родов и рождения детей с низким весом. К таким выводам пришли эксперты изучив 18 различных исследований посвященных рациону питания во время беременности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.Автор изыскания, диетолог Корделия Вудворд (Cordelia Woodward) говорит: «Яйца - это полезный белок, естественный источник биодоступных питательных веществ и витамина D, которые являются жизненно важными во время беременности».«Яйца содержат, пусть и в небольшом количестве, длинноцепочечные жирные кислоты (обычно встречающихся в морских продуктах), которые связаны с поддержанием здорового веса плода, снижением риска преждевременных родов и развития депрессии у матери. Железо, содержащееся в яйцах, также играет важную роль при беременности, во время которой высока вероятность развития анемии. При этом прием железосодержащих пищевых добавок может спровоцировать запор,» - уточняет К. Вудворд.Согласно выводам ученых, два яйца в день:- обеспечат организм будущей мамы витамином B12, который помогает поддерживать здоровье нервных клеток и эритроцитов, а также участвует в синтезе ДНК;- повысят уровень фолатов (соединения фолиевой кислоты), которые участвуют в формировании полноценной плаценты и предотвращают развитие дефектов нервной трубки, таких как расщепление позвоночника, которое происходит в 1 случае на 1000 родов;- обеспечат четверть рекомендуемой ежедневной нормы йода;- обеспечат 3,7 микрограмма витамина D (для беременных женщин ежедневная рекомендованная норма витамина D составляет 10 мкг), недостаток которого повышает риск развития преэклампсии, гестационного диабета и кесарева сечения.