Употребление алкоголя в течение жизни делает рак простаты агрессивным

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У мужчин, выпивавших не менее семи стандартных доз алкоголя (в США 1 доза составляет примерно 14 г. чистого спирта) в неделю в подростковом возрасте (с 15 до 19 лет), вероятность развития агрессивной формы рака предстательной железы была в три раза больше по сравнению с непьющими.«Простата – это орган, который быстро растет в период полового созревания, поэтому она потенциально более подвержена канцерогенному воздействию в подростковые годы. По этой причине мы хотели исследовать такой вопрос: связано ли употребление больших доз алкоголя в раннем возрасте с агрессивным раком предстательной железы», - говорит автор исследования, Эмма Эллотт (Emma Allott), доцент кафедры питания Университета Северной Каролины (University of North Carolina).Предыдущие исследования в этой области часто фокусировались на влиянии потребления алкоголя на общий риск развития рака предстательной железы. Поскольку многие случаи рака предстательной железы являются медленно развивающимися, исследователи проанализировали, связано ли употребление алкоголя во время полового созревания и в среднем возрасте с высокозлокачественным раком предстательной железы в зрелом возрасте.Эллотт и ее коллеги проанализировали данные 650 мужчин, проходивших процедуру биопсии предстательной железы в Медицинском центре по делам ветеранов в Дареме (Durham Veterans Affairs Medical Center) в период с января 2007 года по январь 2018 года. Эти ветераны отвечали на ряд вопросов, указывая в том числе и среднее количество алкоголя, потреблявшегося еженедельно в течение каждого десятилетия их жизни, для определения возрастной и общей продолжительности употребления алкоголя.В результате анализа этих данных, исследователи обнаружили, что частое употребление алкогольных напитков в возрасте 15-19 лет не связано с общим раком предстательной железы; однако потребление, по меньшей мере, семи стандартных доз алкоголя в неделю в течение этого возраста исследователи связывают с увеличением в 3,2 раза (по сравнению с не употреблявшими алкоголь) вероятности развития высокозлокачественного рака предстательной железы. Аналогичная связь наблюдалась и у тех, кто употреблял по меньшей мере семь стандартных доз алкоголя в неделю в возрасте 20-29, 30-39 и 40-49 лет, что приводило к увеличению в 3,4, 3,09 и 3,64 раза соответственно вероятности развития высокозлокачественного рака предстательной железы. Тем не менее, потребление алкоголя в их нынешнем возрасте не было в значительной степени связано с высокозлокачественным раком предстательной железы.Авторы также оценили связь между кумулятивным потреблением алкоголя в течение всей жизни и раком предстательной железы. По сравнению с мужчинами, меньше всех употреблявших алкоголь в течение жизни, у потреблявших больше всего алкоголя было в 3,2 раза больше вероятности диагностирования при биопсии высокозлокачественного рака предстательной железы.«Наши результаты могут объяснить, почему предыдущие исследования, связывающие потребление алкоголя и рак предстательной железы, были несколько неоднозначными. Возможно, что эффект производит общее потребление алкоголя на протяжении всей жизни или его потребление в раннем возрасте, а не употребление алкоголя в том возрасте, когда был диагностирован рак предстательной железы», - отметила Эллотт.Недостатком данного исследования является то, что респонденты сами предоставляли данные о себе, достоверность которых можно подвергнуть сомнению. Кроме того, поскольку употреблявшие алкоголь часто были еще и заядлыми курильщиками, Эллотт отмечает, что, хотя они и корректируют свою модель с учетом курения, может иметь место фактор остаточного искажения данных, а объем размер выборки был недостаточно велик для дальнейшего изучения данной связи.Кроме того, те, кто часто потреблял алкоголь в раннем возрасте, обычно продолжали часто выпивать на протяжении последующей жизни, поэтому исследователи не смогли окончательно отделить потенциальные эффекты раннего воздействия алкоголя от его кумулятивного воздействия за всю жизнь.