Падения: проблема не только старости, но и среднего возраста

Падения – это серьезная проблема для людей преклонного возраста. Однако исследователи из дублинского Тринити-колледжа (TrinityCollege) выявили резкое увеличение частоты падений уже в среднем возрасте (после 40 лет), особенно среди женщин.В исследовании были использованы данные TILDA (Ирландского лонгитюдного исследования по проблемам старения) – 19 207 мужчин и женщин в возрасте от 40 до 64 лет, а также аналогичных исследований в Австралии, Великобритании и Нидерландах.Оказалось, что средний возраст может стать критическим этапом жизни для вмешательств, направленных на предотвращение падений. Распространенность падений у женщин постоянно увеличивается, начиная с 40 лет: в возрасте 40-44 лет – на 9%,45-49 – на 19%, 50-54 – на 21%,55-59 – на 27%, 60-64 – на 30%.Каждый третий взрослый старшего возраста падает не реже одного раза в год, для каждого второго человека старше 80 лет это становится важнейшей проблемой со здоровьем. Падения чреваты такими серьезными последствиями, как переломы, травмы головы, сокращение участия в социальной жизни, снижение самостоятельности, повышенная потребность в медицинской помощи и риск попадания в дом инвалидов впоследствии.Доктор Гиски Петерс (Geeske Peeters), сотрудник Глобального института здоровья мозга GlobalBrainHealthInstitute) в Тринити, главный автор публикации, прокомментировал: «Исследователи и врачи всегда полагали, что падение является проблемой, которая затрагивает только людей старше 65 лет. Исследование показывает, что распространенность падений уже достаточно высока с 50-летнего возраста. Фактически, наши исследования демонстрируют, что наблюдается резкое увеличение распространенности падений среди женщин среднего возраста. Это происходит в то время, когда мы также видим увеличение распространенности общих факторов риска для падений, таких как проблемы с равновесием, диабет и артрит».По мнению авторов, рекомендуемые стратегии профилактики падений у пожилых людей недостаточно эффективны. Согласно предыдущим исследованиям, теоретически, упражнения могут снизить показатели уровня падений на 32%, а оценка факторов риска и соответствующее лечение может снизить количество падений на 24%. Однако больничные записи травм свидетельствуют о росте травм от падений, требующих медицинской помощи.Исследователи отметили, что текущие стратегии профилактики, как правило, ожидают появления факторов риска, а затем пытаются их нивелировать. Однако предотвращение или обнаружение этих факторов на ранней стадии было бы лучше и эффективнее для уменьшения последствий. В настоящее время ирландские ученые, вместе с коллегами из Нидерландов, Австралии и Великобритании, пытаются выяснить, существует ли возможность осуществлять профилактические стратегии в возрасте до 65 лет.Профессор Роуз Энни Кенни (RoseAnneKenny), ведущий автор исследования, директор TILDA и отделения по падениям больницы Сент-Джеймс (StJamesHospital), объяснила: «В этой работе подчеркивается важность ранних стратегий профилактики. Хотя падения могут привести к серьезным травмам и повлечь за собой инвалидность, они также вызывают страх перед дальнейшими падениями. Это хорошо известный феномен, и из исследований TILDA мы знаем, что он присутствует у одного из четырех человек старше 50 лет. Люди, которые боятся падений или ранее падали, подвергаются наибольшему риску падений и должны быть целевой аудиторией программ по укреплению и равновесию, и обзоры медикаментов – обе стратегии значительно уменьшают падения».Рост количества падений совпадает с наступлением менопаузы, увеличением проблем с равновесием, частоты головокружений и обмороков. Петерс заключил: «Лучшее понимание факторов, которые способствуют этому повышению риска падений в среднем возрасте, может стать ключом к эффективным ранним профилактическим вмешательствам с потенциальными преимуществами в старшем возрасте. Дальнейшие исследования должны помочь нам разработать наиболее подходящие стратегии для предотвращения падений в этот критический момент человеческой жизни».