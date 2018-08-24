Вредные привычки в сексе: найти и обезвредить!

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Вредные привычки – это не только курение, торт на завтрак и семь сезонов сериала за ночь. Случаются и сексуальные вредные привычки. Некоторые из них очевидны, а о других стоит задуматься.Только, пожалуйста, не беги к своему парню и не читай ему вслух выдержки из статьи, если заметила его ошибки. Так ты только разбудишь в нем “зверя”. Подойди к вопросу мягко. Итак, какими бывают самые вредные привычки в сексе?Долгоиграющее удовольствиеУ мужчин и женщин разный сексуальный темперамент. К примеру, большинство мужчин любит быть лидером в постели. Но это вовсе не означает, что девушка должна лежать бревном. Инстинктивно он хочет быть охотником и преследователем, потому вполне логично, что многим из них по душе стремительный и динамичный секс. Так рождается плохая привычка – чересчур короткая прелюдия. На самом деле ласки в постели очень важны.Ты так же темпераментна и целеустремленна, как и твой партнер? И в этом случае длинная прелюдия сделает ваш секс ярче и полнее. Можно сравнить ее со специями, которые пробуждают аппетит. Кстати, на этапе прелюдий можно смело экспериментировать.Чиста и непорочнаБанальная вещь – личная гигиена. Но в порыве страсти многие ею пренебрегают. Такая небрежность может во всех смыслах дорого стоить. К примеру, для оральных ласк, необходимо позаботиться о чистоте ротовой полости. Ведь со слюной передаются бактерии и вирусы. Кроме чистоты зубов, партнера может огорчить густая растительность подмышками, в зоне бикини, несвежее белье и тому подобное. Вторая крайность – злоупотребление средствами гигиены. Когда каждые пять минут ты брызгаешь на себя антибактериальным спреем, или сразу же после секса, сломя голову, несешься в душ. В таких вопросах лучше всего ориентироваться на предпочтения друг друга.Без консерватизмаОставаться верными двум удачным позам – это дорога к заурядному сексу. Многие пары расстаются из-за однообразия в сексуальной жизни. А ведь этому так просто помочь! Вспомните о непопулярных эрогенных зонах друг друга. Станьте исследователями, проводите эксперименты. Новые открытия принесут вам незабываемое удовольствие. Поговори с партнером и выясни, чего хочется ему и тебе, пройди секс-тренинг. Не обязательно наряжаться с ног до головы в черный латекс, достаточно нескольких небольших нововведений. Не бойся нового.Слишком голоднаяБывает, что в порыве страсти девушка покусывает своего партнера. Это достаточно приятно. Но важно рассчитать усилия. Иначе вместо возбуждения ты можешь причинить партнеру неприятные ощущения и даже травму.Горе от умаБыть интеллектуально развитой девушкой – прекрасно, вот только в постели много думать ни к чему. Если во время секса ты думаешь о работе, новом платье и немытой посуде, не сомневайся, твой партнер это заметит. К тому же, отвлекаясь от процесса, ты мешаешь гормонам делать свое дело. Возбуждение падает, и секс получается так себе. Включай в голове режим «здесь и сейчас» и получай наслаждение.Давай поболтаемНекоторые идут дальше размышлений на отвлеченные темы, начиная обсуждать их вслух. В постели говори только о вас двоих: о том, как тебе хорошо, о твоих пожеланиях. Восторгайся своим любимым, делай ему комплименты. Забудь обо всем, что не касается происходящего в данный момент. Демонстрируй свои эмоции и не играй в молчанку.Игра в имитациюИмитировать оргазм – это то же самое, что нагло врать. Разве тот, кто рядом с тобой, не достоин откровенности? Сымитировав однажды, ты повторишь это, а потом уже и не вспомнишь, когда получала удовлетворение от секса. Подсознательно мужчина почувствует, что ты блефуешь, а это не пойдет на пользу отношениям. А ведь все в твоих руках: расскажи партнеру свои пожелания, поищите вместе заветный ключик. Возможно, в процессе ты так заведешься, что все случится само собой.Театральное представлениеНекоторые имитируют не только оргазм, но и весь процесс. Это действительно входит в привычку и теряется различие между правдой и выбранной ролью. Стараясь довести сексуальные отношения до совершенства, мы забываем, что главное – это искренность. Любой секс прекрасен, если партнеры не боятся быть собой и доверять друг другу.Плохая привычка, когда красивый секс нужен любой ценой. Тогда начинаются картинные позы, вздохи из порнофильмов и прочие спектакли. Как бы ты ни старалась, если это неискренне, все зря. Не нужно во что бы то ни стало сделать секс «как в кино». Ваша пара уникальна и секс тоже.Не красней!Запрос «как помочь девушке расслабиться в постели» намного популярнее, чем «как доставить удовольствие». Так женские комплексы и страхи играют против самих женщин. «Почему ты так смотришь?», «О чем ты думаешь?», «Я толстая?» – без этих гениальных фраз намного лучше, правда. Женщина, которая светится изнутри и сама от себя в восторге – идеал любого мужчины. И пусть у нее неидеальная фигура, ее любовь к себе затмевает все недостатки. Такую женщину хочется радовать, носить на руках и, конечно, заниматься с ней любовью. Если ты комплексуешь по поводу своего тела, начни ходить в спортзал. С каждым занятием твоя уверенность в себе будет крепнуть. Твой парень обязательно заметит и оценит изменения.Проявляй инициативуНет ничего хуже холодной и отстраненной девушки. Создается впечатление, что ты делаешь парню одолжение, или, что хуже, спишь с ним из жалости. Если ты хочешь секса, покажи это. В паре должен быть баланс, гармония. Делай то, что хочешь, целуй его, шепчи на ушко нежности, возбуждай и буди воображение. Вот увидишь, твоя сексуальная жизнь заиграет новыми красками.