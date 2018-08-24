Полезный цитрус: как приготовить лекарство из лимона

Лимон — это цитрусовый фрукт, в котором содержится лимонная кислота. Он настолько универсален в использовании, что всегда должен быть у вас под рукой. Ведь вы можете не только употреблять его в пищу, но и приготовить лекарство из лимона.Признайтесь, вы не придаете должного значения этому фрукту. Но так происходит из-за того, что вы просто не знаете обо всех его преимуществах. А потому нужно срочно исправлять эту ошибку. Теперь вы точно захотите, чтобы лимон стал неотъемлемой частью вашего ежедневного рациона.Вы, конечно, уже не раз слышали о том, что лимонный сок полезен для здоровья, особенно если пить его натощак. И действительно, речь идет о здоровой привычке, которая во многом способствует сбалансированной работе организма.Эксперты рассказали о целебных свойствах лимона и о том, как правильно приготовить лекарство из лимона.Лимонный напиток для укрепления иммунной системыВыпивая один стакан воды с лимоном, вы укрепляете защитные силы своего организма. Иначе говоря, ваша иммунная система будет более подготовленной к атаке любого вредного агента.Витамин С, как известно, идеально подходит для борьбы с простудой, так как оказывает противовоспалительное действие. Его активное вещество называется аскорбиновой кислотой. Ее часто используют в качестве дополнительного средства при лечении различных респираторных заболеваний, в том числе и астмы. А еще она обладает антибактериальными свойствами.Ингредиенты:2 лимона, разрезанные пополам.1 стакан воды (250 мл)Принадлежности:1 металлическая кастрюляСпособ приготовления:Во-первых, наливаем воду в кастрюлю и ставим ее на огонь.Затем добавляем половинки лимона и даем покипеть в течение 7 минут.По истечении указанного времени нужно снять с огня, дать остыть, а потом выпить перед завтраком.Натуральное очищающее средство из лимонной цедрыЛимон помогает очистить организм от токсинов, и происходит это естественным образом. Если выпивать лимонный сок на пустой желудок, то эффект получается еще более интенсивным. Так как с утра наше тело более восприимчиво и еще не перегружено другими элементами.Очищающие свойства лимона помогают человеческому телу избавляться от шлаков. А еще помните о том, что лимон — это отличный «жиросжигатель». То есть, при регулярном употреблении лимона жирные кислоты лучше работают, что приводит к естественному уменьшению жировой ткани.Ингредиенты:цедра 5 лимонов3 стакана воды (750 мл)Принадлежности:1 металлическая кастрюляСпособ приготовления:В первую очередь возьмите металлическую кастрюлю, положите в нее лимонную цедру и залейте водой.Далее нагрейте на сильном огне в течение 6 минут, а потом дайте настояться часа 2.Выпивайте по одному стакану получившегося напитка перед каждым приемом пищи.Лимон и мята для улучшения пищеваренияНе стоит забывать, что лимон, несмотря на свой кислый вкус, — это подщелачивающий продукт. Он способен восстановить кислотно-щелочной баланс тела (уровень pH). В результате желудок лучше усваивает продукты питания и, как следствие, улучшится пищеварительный процесс.Лучшими союзниками в борьбе со вздутием живота и повышенным газообразованием являются различные травяные настои.Возьмем, к примеру, мяту. Это невероятно полезное растение, которое помогает при различных проблемах с желудком.Неудивительно, что мятный настой стал таким популярным! Ведь этот напиток предотвращает метеоризм, улучшает пищеварение и снимает боль и спазмы, вызванные коликами.Итак, мы сможем приготовить лекарство из лимона и мяты. В результате мы получим мощное и эффективное натуральное средство для улучшения пищеварения.Ингредиенты:пучок листьев мяты4 стакана воды (1 литр)сок 3 лимоновПринадлежности:1 металлическая кастрюляСпособ приготовления:Итак, в металлическую кастрюлю наливаем воду. Добавляем в нее лимонный сок и кладем листья мяты. Доводим до кипения.Как только закипит, снимаем с огня и оставляем настаиваться на 1 час.Получившийся настой рекомендуется выпить в течение дня.Как приготовить лекарство из лимона для печениЕще одно целебное свойство лимона связано со здоровьем печени. Этот фрукт действительно оказывает благотворное влияние на ее работу. Средство, о котором мы расскажем ниже, часто рекомендуют людям, страдающим от тех или иных заболеваний печени.Ингредиенты:большая свекласок 2 лимонов2 стакана воды (500 мл)Принадлежности:1 металлическая кастрюляБлендерСпособ приготовления:Во-первых, необходимо тщательно вымыть свеклу, разрезать ее пополам и измельчить в блендере.Затем нужно добавить лимонный сок и воду и смешать (в течение 4 минут).После этого необходимо перелить получившуюся смесь в металлическую емкость и поставить ее на огонь.Довести до кипения и подождать 10 минут, а потом снять с огня и дать настояться в течение 20 минут.А еще помните, что нужно употреблять его строго натощак.