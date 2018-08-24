Из-за подагры сердечники умирают чаще

Подагра увеличивает риск смерти от инфаркта или инсульта на 15%. Эта болезнь уже связана с повышенной опасностью возникновения заболеваний почек, диабета и рака.Жертвы подагры на 15% чаще умирают в случае развития инфаркта или инсульта, как выяснили исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине. Они опасаются, что это воспалительное расстройство, от которого в России страдает около 400 тысяч человек, оказывает слишком сильную нагрузку на сердце. Американские кардиологи проанализировали информацию по более чем 17 000 кардиологических пациентов, прежде чем прийти к данному выводу. Подагрой называют разновидность артрита, которая вызывается скоплением в организме мочевой кислоты - продукта отхода жизнедеятельности. Эта болезнь была очень распространена в средние века, ее называли недугом аристократов.Сразу несколько исследований в последние десятилетия пришли к выводу о существовании опасной связи между подагрой и болезнями сердца, причём все авторы этих исследований в качестве причины данной связи указывали на воспалительные процессы. В ходе новой работы ученые наблюдали за пациентами сердечниками в течение 6 лет, что дало очередные доказательства существования этой связи. Чуть более чем 1 400 участников исследования столкнулись с подагрой на момент начала исследования или в период наблюдений. Учёные установили, что при более агрессивной медицинской терапии болезней сердца исход подагры оказывался более тяжёлым, а смертность среди кардиологических пациентов вырастала.Имевшие подагру в любой момент наблюдений пациенты в два раза чаще умирали от сердечной недостаточности, по сравнению с теми, кто не сталкивался с этой воспалительной болезнью. Отметим, что ученые и ранее находили связь между подагрой и болезнями сердца, но данные наблюдения проводились десятки лет тому назад, они не брали во внимание использование лекарств для сердечников вроде статинов, которые теперь очень распространены. Именно этот фактор и учли авторы нового наблюдения.