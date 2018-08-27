Что будет, если каждый день съедать по два яйца

Ученые утверждают: при отсутствии специальных противопоказаний съедать ежедневно по два куриных яйца невероятно полезно.В частности, при потреблении двух куриных яиц в день организм получит оптимальное количество холина – вещества, необходимого для нормальной активности фосфолипидов, обеспечивающих коммуникацию клеток головного мозга, подсказывают эксперты. В свою очередь дефицит холина коррелирует со снижением памяти.Примечательно, что холин, необходимый мозгу, также помогает снизить личный риск развития онкологических заболеваний. Согласно данным ряда исследований, у женщин, которые в подростковом возрасте ежедневно употребляли яйца, вероятность будущего рака была ниже почти на 18 процентов.Кроме того, куриные яйца содержат в себе комплекс витаминов группы B, обеспечивающих здоровье кожи, ногтей, волос, а также нервной системы. Благодаря насыщенности витаминами группы B куриные яйца очень полезны для беременных: их присутствие в рационе питания содействует образованию красных кровяных телец и нервная трубки у плода, защищает от задержки умственного развития ребенка.Вопреки популярной теории, холестерин из куриных яиц не вреден, так как уравновешен фосфатидами, а также омега-3 кислотами, которые снижают уровень жировых соединений триглицеридов, тем самым способствуя снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря большому количеству антиоксидантного компонента лютеина в яйцах их употребление поддерживает хорошее состояние органов системы зрения.Будучи великолепным источником белка и аминокислот, необходимых клеткам организма, куриные яйца помогают замедлять процесс старения. Проводившиеся нидерландскими учеными эксперименты свидетельствуют, что потребление куриных яиц способствует побледнению пигментных пятен и даже разглаживанию морщин.