Что сокращает жизнь более чем на 10 лет
В частности, ученые из Гетеборгского университета установили: женщины, у которых диабет был обнаружен в возрасте до 10 лет, жили на 17,7 лет меньше, мужчины с той же характеристикой – на 14, 2 лет меньше.
Авторы работы отметили, что риск смерти от всех причин у больных диабетом первого типа людей вдвое превышает аналогичные риски людей без диабета. Однако то, что на смертность от этого заболевания влияет возраст его обнаружения, было обнаружено впервые.
Ученые в течение 10 лет следили за участниками проекта, которые были поделены на две группы: болеющих диабетом и здоровых. Из двух групп за это время умерли более 1400 человек.
Исследователи выяснили, что у людей из группы диабетиков риск получить тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы в 30 раз выше, чем у добровольцев из второй группы. Особенно уязвимы, как оказалось, перед болезнями сердца женщины: их риск развития коронарной недостаточности был в 60 раз выше, а инфаркта миокарда - в 90 раз выше по сравнению с женщинами без диабета.
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