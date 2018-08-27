Что сокращает жизнь более чем на 10 лет

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Журнал The Lancet опубликовал данные исследования европейских ученых, свидетельствующие о том, что смертность людей связана с наличием сахарного диабета, причем сильно зависит от того, в каком возрасте было диагностировано заболевание. К данному выводу специалисты пришли, проанализировав медицинскую информацию о почти 30 тысячах человек, больных сахарным диабетом первого тип.В частности, ученые из Гетеборгского университета установили: женщины, у которых диабет был обнаружен в возрасте до 10 лет, жили на 17,7 лет меньше, мужчины с той же характеристикой – на 14, 2 лет меньше.Авторы работы отметили, что риск смерти от всех причин у больных диабетом первого типа людей вдвое превышает аналогичные риски людей без диабета. Однако то, что на смертность от этого заболевания влияет возраст его обнаружения, было обнаружено впервые.Ученые в течение 10 лет следили за участниками проекта, которые были поделены на две группы: болеющих диабетом и здоровых. Из двух групп за это время умерли более 1400 человек.Исследователи выяснили, что у людей из группы диабетиков риск получить тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы в 30 раз выше, чем у добровольцев из второй группы. Особенно уязвимы, как оказалось, перед болезнями сердца женщины: их риск развития коронарной недостаточности был в 60 раз выше, а инфаркта миокарда - в 90 раз выше по сравнению с женщинами без диабета.