Пять самых опасных профессий в плане развития рака

Проанализировав имеющиеся на сегодняшний день данные о связи между профессией человека и его риском заболеть раком, группа американских исследователей составила перечень наиболее опасных видов работы.Многие удивятся, но в этот список вошла профессия мастера по маникюру. По словам специалистов, в большинстве салонов формируется потенциально токсичная атмосфера, - в течение всего дня в воздух попадают химические вещества из лаков, красителей, растворителей и других продуктов, используемых в бьюти-отрасли. Мастера по маникюру сильно рискуют, вдыхая этот «коктейль», поэтому работать им эксперты советуют в масках. Кроме того, очень важно, чтобы в салонах была хорошо работающая вентиляция.Коллеги маникюрщиц – парикмахеры также рискуют подорвать здоровье из-за вредного влияния испарений от многообразных красителей, средств для укладки волос и другой продукции, используемой для манипуляций с шевелюрой. Ученые отмечают, что с действием некоторых видов красок для волос связан повышенный риск развития рака груди и мочевого пузыря.Профессии, связанные с постоянным сидением за компьютером (например, многочисленные офисные специальности) – еще один фактор, повышающий риск развития рака. Такая работа обрекает человека на гиподинамию, при этом данные научных исследований свидетельствуют, что, проводя большую часть дня в положении сидя, человек увеличивает свои риски онкологических заболеваний на 20-30%. Специалисты настоятельно рекомендуют подниматься со стула каждые полчаса-час и разминаться.Еще одна небезопасная профессиональная отрасль – авиация. Стюардессы, бортпроводники и пилоты самолетов подвергаются действию солнечной радиации в большей мере, чем представители «земных» специальностей. Согласно имеющимся на сегодня сведениям, «летающие» профессии коррелируют с высокой вероятностью появления рака груди, матки, органов ЖКТ.Работа в ночую смену также вошла топ самых опасных. Необходимость бодрствовать и трудиться по ночам вносит серьезные изменения в биологические ритмы человека, фактически полностью разрушая их естественную и предусмотренную природой структуру. Все это чревато развитием многих заболеваний, и онкологические – одни из них.