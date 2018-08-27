Названа пища, которая поможет быстро охладиться в жару

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Для того чтобы успешно противостоять жаре, эксперты рекомендуют налегать на острую и пряную пищу. Всё дело в ингредиенте под названием капсаицин, который поможет организму охладиться.Когда погода становится настолько жаркой, что передвигаться по улицам проблематично, меньше всего хочется думать о тарелке соуса карри или какого-либо другого блюда, насыщенного острыми специями. Хорошо известно, что от употребления острой пищи человека бросает в жар. Однако выяснилось, что острые блюда в вечернее время позволяют сохранять прохладу организма за счёт более интенсивного потоотделения и охлаждения. Кроме того, перчик чили, использующийся во многих очень острых блюдах, тоже может помочь.В этом продукте содержится ингредиент под названием капсаицин, отправляющий сигнал к мозгу о том, что организм перегрет. Из-за этого наш мозг дает команду выделять больше пота, и мы интенсивно охлаждаемся. Эксперты в области питания советуют в жаркую погоду налегать на арбузы и куркуму, сократив количество углеводов и белков в диете. Хотя для многих чашка горячего острого супа кажется идеальным зимним блюдом, его лучше употреблять в самую жару по вечерам.В число других продуктов, охлаждающих организм, учёные также включают шпинат. Они рекомендуют есть меньше мяса, налегать на лук, употреблять блюда и напитки, которые содержат мяту. Особое внимание надо обращать и на продукты, сделанные на основе или с добавлением кокосового молока. Все они также способствуют интенсивному охлаждению тела.