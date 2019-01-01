7 способов, как побороть свою лень

Как часто вы ловили себя на мысли, что вам лень готовить, делать уборку, выполнять рабочие задачи, да даже просто прогуляться на свежем воздухе? Мы уверены, что такое случалось с каждым человеком хотя бы раз, и это может сильно испортить жизнь. Как побороть себя, свою лень и слабость, рассказали эксперты.Лень вызывает у человека мысль: «Я не хочу ничего делать». Если у вас не возникает таких мыслей в голове, то и лени нет. Если образуются, то эта статья создана для вас. Во-первых, есть целый ряд причин, которые провоцируют ленивое состояние.Отсутствие энергии;Сидячий и неактивный образ жизни;Частые посиделки дома;Неправильное питание / фастфуд;Трата энергии на пустые занятия.Во-вторых, стоит сказать, что существует ген лени. Это было доказано учёными из Университета Миссури. Исследователи провели испытания на лабораторных грызунах и выяснили, что у некоторых гены могут быть ответственны за мотивацию поведения. Также учёные предположили, что предрасположенность к лени может быть заложена на генетическом уровне.В испытаниях задействовали два типа крыс — ленивых и проявлявших интерес к тренировкам. Удалось выяснить, что лень заложена в генах. Предполагается, что это открытие является крайне важным в науке. Ведь это поможет открыть одну из причин ожирения у людей.При этом эксперты подчеркнули, что независимо от генов, каждый человек в силах повлиять на свою жизнь. Поэтому не стоит сидеть на месте — немедленно отправляйтесь выполнять то, что задумали. А эти простые советы помогут вам преодолеть себя.Стадии лениСуществует четыре фазы, по которым можно квалифицировать лентяев.Первый тип: человек, который говорит: «Мне нужно меняться». Печально, но большинство людей так и остаются на этой стадии, ничего не делая всю жизнь и повторяя эти слова.Второй тип: человек преодолевает и прежнюю ступень и осознаёт: «Я могу измениться». В таком случае перед вами открывается множество возможностей, благодаря которым вы сможете избавиться и от слабости, и от нежелания что-либо делать, и от лени, и от негативного настроя.Третий тип: такой человек понимает: «Я меняюсь». И чтобы преодолеть вторую ступень, достаточно просто начать действовать — идти в тренажёрный зал, приступить к генеральной уборке, начать делать рабочие задачи. Да всё, что угодно!Четвёртый тип: такой человек победил со словами: «Я изменился». Теперь уже не стоит переживать о том, как побороть лень, потому что уже всё сделано, все трудности позади. Как же этого достичь?Как побороть лень1. Начинайте день правильноПросыпаясь с утра, отправляйтесь в душ, который вас взбодрит и подарит нужные эмоции. Обязательно выпейте чашечку кофе, которая тоже зарядит вас энергией на весь оставшийся день. Не пытайтесь выбирать тесную и сковывающую ваши движения одежду, потому что она только заставит вас меньше двигаться. Лучше надеть удобный наряд, который будет вас побуждать к действиям.2. Ставьте себе целиКаждый день, неделю, месяц, год у вас должны быть цели. Постарайтесь планировать свою жизнь, записывайте устремления в ежедневник, чтобы не пытаться пойти на попятную, когда дело дойдёт до важного. К тому же это поможет вам видеть прогресс и не останавливаться на достигнутом. Стоит отметить, что планы должны быть реализуемы, то есть не надо планировать то, что вы не сможете сделать в конкретный день или неделю. Не лишним будет писать список дел на день и крепить его на видное место — холодильник (к нему-то вы точно будете возвращаться не раз!), перед рабочим компьютером. Так, он будет маячить перед глазами и вы не забудете, что нужно делать.3. Чередуйте занятияЧтобы выполнение каких-либо задач вам не наскучило и вы не бросили всё на полпути, следует чередовать занятия. Например, уборку сочетать с глажкой белья, просмотром телевизора на несколько минут, игрой с животными, прогулкой на улице и так далее. Неплохо будет комбинировать умственную деятельность с физической. Это позволит переключать мозг, так однообразная работа вам не надоест.4. Мотивируйте себяКаждый человек нуждается в мотивации и похвале. Поэтому как сами хвалите близких людей за выполнение той или иной задачи, так и сами напрашивайтесь на неё. Если этого не происходит, найдите другое вознаграждение — купите себе что-нибудь вкусное, предмет одежды или аксессуар, который будет вас радовать не один день.5. Обязательно мыслите позитивноВыполняя ту или иную работу, не надо настраиваться на мысли: «Опять то же самое, когда же это закончится!». Это неправильный настрой, который не прибавит вам уверенности и не избавит от лени. Ведь она — постоянный спутник пессимистов, словно магнитом притягивается к негативным мыслям. Мир принадлежит оптимистам, поэтому станьте им и заметите, как ваша жизнь стала намного активнее и интереснее.6. Пускай вас контролируютЕсли вы совершенно не в силах себя преодолеть и побороть собственную лень, не стесняйтесь попросить помощи. Мама, друг или подруга, коллеги, любимый человек — кто угодно может пнуть вас под пятую точку и заставить что-то делать. Главное, чтобы они сами знали, что должны вас мотивировать и побуждать на действия.7. Никогда не откладывайте дела на завтрашний деньНет худшего врага активности, чем слово «завтра». То же самое касается начинаниям с понедельника. Люди любят постоянно что-то (особенно трудное) откладывать на начало недели, года, месяца, а это неправильно. Нет лучшего времени для начала действиям, чем сейчас, когда мысль об этом пришла вам в голову. Действуйте сразу, немедленно и поймёте, как быстро и легко вам даётся преодоление лени, которая даже не успевает образоваться.Это лишь малая часть способов, которые помогут вам справиться с ленью. Помните, что ответственность за свою жизнь несёте только вы, здесь и сейчас. Не надо тянуть, ждать, лениться, потому что жизнь слишком коротка, чтобы делать что-то «когда-нибудь». Избавившись от лени, вы сможете открыть новые грани существования, станете активнее, добьётесь всех поставленных целей и осуществите все свои мечты, что рано или поздно, разумеется, приведёт вас к счастью.