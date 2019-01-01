3 приправы, которые полезны для здоровья
Корица
Корица становится популярнее с наступлением осени, а в особенности часто потребляется в течение всей зимы. И это не зря, потому что ее уникальный аромат, всегда напоминает праздники. Корицу можно добавлять в алкогольные и безалкогольные напитки, десерты или даже мясные блюда, эта особая специя увеличивает внутреннюю температуру тела, облегчает пищеварение и снимает заложенность носа. Наиболее важными преимуществами корицы являются:
- Нормализация уровня глюкозы в крови. Приправа оказывает положительное влияние на гликемический индекс, особенно она полезна для лечения диабета типа II. Кроме того, корица предотвращает колебания уровня глюкозы в крови, особенно среди инсулинорезистентных людей.
- Лечение грибковых инфекций. Корица доказала свою эффективность в лечении антибиотико-устойчивых грибковых инфекций, таких как E. coli и Candida albicans.
- Лечение гастроэнтерита. Благодаря своим антибактериальным свойствам корица является естественным средством против гастроэнтерита и заболеваний, вызванных кишечной палочкой, сальмонеллой или кампилобактером. В некоторых исследованиях было обнаружено, что активные вещества корицы успешно сражаются с аденовирусом.
- Улучшение симптомов синдрома раздраженного кишечника. Действуя как хороший пищеварительный агент, корица снимает неприятные ощущения от частых расстройств кишечника, в частности хорошо борется с вздутием живота. Приправа убивает бактерии в пищеварительном тракте и помогает желудочным микроорганизмам работать в в тонусе.
- Профилактика рака. Недавние исследования показали, что корица может быть дополнением к профилактике и лечению раковых опухолей, рака желудка и меланом. Основная причина заключается в том, что корица удаляет избыток сахара, который помогает раковым клеткам развиваться.
- Контроль артрита и остеопороза. Корица содержит повышенный уровень марганца, минерала, который необходим для развития костей и соединительных тканей. Дефицит марганца сопровождается появлением остеопороза и ухудшением симптомов артрита, поэтому корица - хороший союзник для здоровья костей.
- Лечение гриппа и простуды. Приправа является естественным средством против гриппа и простуды. Она способна ускорять процесс восстановления и бороться с кашлем, чиханьем и болью в горле. Корица растворяет вязкую слизистую мокроту и помогает лечить кашель.
- Нейтрализация неприятных запахов. Корица замечательно способна устранить плохой запах в помещении.
- Предотвращение преждевременного старения. Cinnamon, являясь 7 самыми мощными антиоксидантами в мире, защищает здоровые клетки организма от разрушающего действия свободных радикалов, предотвращает преждевременное старение.
- Улучшение кровообращения. Корица улучшает циркуляцию крови в организме и действует как антикоагулянт, особенно специя полезна для сердца.
- Улучшение настроения. Аромат корицы оказывает терапевтическое действие и замечательно снимает депрессию, уменьшая при этом раздражительность.
Мускатный орех
Данная специя часто добавляется в соусы со сливками и сыром, сливочные десерты, пироги и безалкогольные напитки. Мускатный орех обладает следующими преимуществами для организма:
- Лечение расстройств сна. Стакан теплого молока, ароматизированный порошкообразным мускатным орехом, помогает быстрее уснуть и хорошо выспаться.
- Укрепляет иммунную систему. Nucsoara - отличный источник минералов, который помогает иммунной системе оптимально функционировать, за счёт калия, кальция, железа и марганца.
- Улучшает пищеварение. На протяжении многих веков мускатный орех использовался в народной медицине для лечения нарушений пищеварения, от расстройства желудка и вздутия живота до диареи или запоров.
- Защищает полость рта. Благодаря антибактериальным свойствам мускатного ореха потребление этой пряности помогает поддерживать здоровье десен и зубов. Данная специя содержит специальное вещество, называемое эвгенолом, которое действует как естественный анальгетик при зубной боли.
- Защищает здоровьем мозга. Он обеспечивает естественное органическое соединение, называемое miristicina, которое защищает мозг от дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
- устраняет мышечную боль. Эфирное масла мускатного ореха снимают мышечные и суставные боли, при этом уменьшая воспаление и устраняя дискомфорт.
-Лечение почечных инфекций. В общей медицине мускатный орех замечательное средство для улучшения кровообращения и лечения инфекций почек.
Гвоздика
Известная своим пряным ароматом, гвоздика обладает менее популярными лечебными способностями. Богатый и интенсивный аромат данной специй подходит для сладких продуктов, таких как кремовые десерты или пироги. Основными преимущества гвоздики, следующие:
- Лечение простуды. Подобно корице, гвоздика разжижать вязкую слизь, очищать пазухи и облегчать удаление мокроты с дыхательных путей (действует как отличное отхаркивающее средство).
- Уменьшение зубной боли. Поскольку они обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом, гвозди успешно справляются с зубными болями и предотвращают инфекции полости рта.
- Уменьшает воспаление в организме. Масло гвоздики можно использовать в массаже, рекомендованном для облегчения симптомов артрита и ревматизма.
- Улучшает здоровье пищеварительной системы. Гвоздика оказывает расслабляющее действие на желудочно-кишечный тракт, устраняет рвоту, диарею, кишечные газы и боль в животе.
- Улучшает сексуальную активность. Гвоздика действуют как мощный афродизиак и как дополнение при лечении преждевременной эякуляции.
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