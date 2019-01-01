3 приправы, которые полезны для здоровья

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Многие специи дарят не только вкус и запах, но и особое настроение. Но не только их аромат, напоминающий праздничные дни, делает их особенными, а также и многие преимущества, которые они приносят для здоровья. Необходимо использовать как можно чаще следующие приправы, для того, чтобы подарить здоровье организму и наполнить дом праздником. Эксперты решили выяснить, какие приправы полезны для здоровья.КорицаКорица становится популярнее с наступлением осени, а в особенности часто потребляется в течение всей зимы. И это не зря, потому что ее уникальный аромат, всегда напоминает праздники. Корицу можно добавлять в алкогольные и безалкогольные напитки, десерты или даже мясные блюда, эта особая специя увеличивает внутреннюю температуру тела, облегчает пищеварение и снимает заложенность носа. Наиболее важными преимуществами корицы являются:- Нормализация уровня глюкозы в крови. Приправа оказывает положительное влияние на гликемический индекс, особенно она полезна для лечения диабета типа II. Кроме того, корица предотвращает колебания уровня глюкозы в крови, особенно среди инсулинорезистентных людей.- Лечение грибковых инфекций. Корица доказала свою эффективность в лечении антибиотико-устойчивых грибковых инфекций, таких как E. coli и Candida albicans.- Лечение гастроэнтерита. Благодаря своим антибактериальным свойствам корица является естественным средством против гастроэнтерита и заболеваний, вызванных кишечной палочкой, сальмонеллой или кампилобактером. В некоторых исследованиях было обнаружено, что активные вещества корицы успешно сражаются с аденовирусом.- Улучшение симптомов синдрома раздраженного кишечника. Действуя как хороший пищеварительный агент, корица снимает неприятные ощущения от частых расстройств кишечника, в частности хорошо борется с вздутием живота. Приправа убивает бактерии в пищеварительном тракте и помогает желудочным микроорганизмам работать в в тонусе.- Профилактика рака. Недавние исследования показали, что корица может быть дополнением к профилактике и лечению раковых опухолей, рака желудка и меланом. Основная причина заключается в том, что корица удаляет избыток сахара, который помогает раковым клеткам развиваться.- Контроль артрита и остеопороза. Корица содержит повышенный уровень марганца, минерала, который необходим для развития костей и соединительных тканей. Дефицит марганца сопровождается появлением остеопороза и ухудшением симптомов артрита, поэтому корица - хороший союзник для здоровья костей.- Лечение гриппа и простуды. Приправа является естественным средством против гриппа и простуды. Она способна ускорять процесс восстановления и бороться с кашлем, чиханьем и болью в горле. Корица растворяет вязкую слизистую мокроту и помогает лечить кашель.- Нейтрализация неприятных запахов. Корица замечательно способна устранить плохой запах в помещении.- Предотвращение преждевременного старения. Cinnamon, являясь 7 самыми мощными антиоксидантами в мире, защищает здоровые клетки организма от разрушающего действия свободных радикалов, предотвращает преждевременное старение.- Улучшение кровообращения. Корица улучшает циркуляцию крови в организме и действует как антикоагулянт, особенно специя полезна для сердца.- Улучшение настроения. Аромат корицы оказывает терапевтическое действие и замечательно снимает депрессию, уменьшая при этом раздражительность.Мускатный орехДанная специя часто добавляется в соусы со сливками и сыром, сливочные десерты, пироги и безалкогольные напитки. Мускатный орех обладает следующими преимуществами для организма:- Лечение расстройств сна. Стакан теплого молока, ароматизированный порошкообразным мускатным орехом, помогает быстрее уснуть и хорошо выспаться.- Укрепляет иммунную систему. Nucsoara - отличный источник минералов, который помогает иммунной системе оптимально функционировать, за счёт калия, кальция, железа и марганца.- Улучшает пищеварение. На протяжении многих веков мускатный орех использовался в народной медицине для лечения нарушений пищеварения, от расстройства желудка и вздутия живота до диареи или запоров.- Защищает полость рта. Благодаря антибактериальным свойствам мускатного ореха потребление этой пряности помогает поддерживать здоровье десен и зубов. Данная специя содержит специальное вещество, называемое эвгенолом, которое действует как естественный анальгетик при зубной боли.- Защищает здоровьем мозга. Он обеспечивает естественное органическое соединение, называемое miristicina, которое защищает мозг от дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.- устраняет мышечную боль. Эфирное масла мускатного ореха снимают мышечные и суставные боли, при этом уменьшая воспаление и устраняя дискомфорт.-Лечение почечных инфекций. В общей медицине мускатный орех замечательное средство для улучшения кровообращения и лечения инфекций почек.ГвоздикаИзвестная своим пряным ароматом, гвоздика обладает менее популярными лечебными способностями. Богатый и интенсивный аромат данной специй подходит для сладких продуктов, таких как кремовые десерты или пироги. Основными преимущества гвоздики, следующие:- Лечение простуды. Подобно корице, гвоздика разжижать вязкую слизь, очищать пазухи и облегчать удаление мокроты с дыхательных путей (действует как отличное отхаркивающее средство).- Уменьшение зубной боли. Поскольку они обладают противовоспалительным и антибактериальным эффектом, гвозди успешно справляются с зубными болями и предотвращают инфекции полости рта.- Уменьшает воспаление в организме. Масло гвоздики можно использовать в массаже, рекомендованном для облегчения симптомов артрита и ревматизма.- Улучшает здоровье пищеварительной системы. Гвоздика оказывает расслабляющее действие на желудочно-кишечный тракт, устраняет рвоту, диарею, кишечные газы и боль в животе.- Улучшает сексуальную активность. Гвоздика действуют как мощный афродизиак и как дополнение при лечении преждевременной эякуляции.