7 «золотых» правил ЗОЖ
Мойтесь умеренное количество раз
Как это ни странно, но не принимайте душ слишком часто. Так вы можете лишить кожу полезных бактерий и масел, необходимых для красоты и здоровья кожи и волос. Например, если слишком часто мыть голову, то можно высушить кожу, из-за чего она будет производить больше масел и быстрее загрязняться. Также горячая вода способна уменьшить слой кожного сала, которое играет важнейшую роль в увлажнении кожи и предотвращает ранее старение. Кроме того, существует гипотеза, что слишком частый приём ванны или душа приводит в целом к ухудшению иммунитета человека. Из-за этого могут образоваться такие заболевания, как сахарный диабет, аллергия и астма. Тем людям, кто каждый день занимаются физическими нагрузками, рекомендуют принимать водные процедуры максимум раз в сутки.
Откажитесь от кофеина
Не стоит пить кофе, но обязательно готовьте его. Аромат этого напитка способен подарить человеку бодрость. Также известно, что кофеин не требуется с 8:00 до 9:00, но запахи помогут пробудиться. Кстати, кофеин содержится не только в кофе, но и других напитках, которые человек принимает чуть ли не каждый день: чай, кола, иные напитки. Не на всех кофеин влияет одинаково, но у большинства людей из-за него развивается привыкание. Отказ от вещества может проходить крайне болезненно. Однако это стоит сделать, чтобы подарить своему организму здоровье.
Дело в том, что отказ от кофеина поможет улучшить качество сна. Вы станете намного проще и быстрее засыпать, реже просыпаться в ночное время. Если вы совсем не можете без него, хотя бы откажитесь от кофе во второй половине дня, именно он влияет на человека плохо.
Ещё один плюс отказа от кофеина - ваше настроение перестанет прыгать от хорошего к плохому. Замечали ли вы, что без чашки кофе вы становитесь злым и раздражительным? Дело именно в этом напитке, отказавшись от которого вы перестанете так страдать.
Также уровень энергии у человека, не употребляющего кофеин, остаётся ровным на протяжении всего дня. регулярное потребление кофе приводит к тому, что в течение суток активность уменьшается, что и вызывает желание взбодрить себя чашкой кофе или чая.
И ещё одно достоинство - заниматься спортом в утреннее время станет проще. Проверьте и поймёте, в чём фишка.
Уделяйте внимание физической активности
На тренировках выбирайте аэробные упражнения. Они помогают зарядиться хорошим настроением, очистить голову от плохих мыслей и даже предотвратить когнитивные дисфункции. Перечислим основные плюсы физической активности для здоровья:
Укрепление иммунитета;
Улучшение функций сердечно-сосудистой системы;
Нормализация кровяного давления;
Улучшение кровообращения;
Нормализация обмена веществ;
Укрепление мышц и опорно-двигательного аппарата;
Повышение выносливости, улучшение настроения, выработка серотонина ("гормона счастья");
Улучшение качества сна, избавление от бессонницы;
Отсутствие депрессии, тревожного состояния, избавление от стрессов.
Побольше положительных мыслей
Оптимизм приводит к улучшению состояния человека. если вы начинаете мыслить в благих целях, то физическое здоровье словно автоматически подтягивается. Вы перестанете постоянно хандрить, чувствовать боль в каждой клетке тела, там, где даже на самом деле не болит. Позитивный настрой улучшает гормональный фон, из-за чего происходит общее укрепление иммунной системы, что приводит к предотвращению различных, в том числе и тяжёлых, заболеваний. Также оптимизм подарит вам больше сил и энергии, в то время как негативные мысли наоборот будут забирать их. Да и просто вера в лучшее позволит добиваться поставленных целей быстрее и проще.
Не принимайте комплексы витаминов
Следует отказаться от комплекса витаминов. Нет никаких доказательство того, как они работают. А ведь мы привыкли с самого детства, что нас пичкают таблетками, которые якобы полны различных витаминов. На самом деле в комплексе витамины могут оказаться практически бесполезны - это подтверждают даже медики, так как достоверных данных о составе таких БАДов нет. Поэтому лучше черпать витамины из настоящих ингредиентов - фруктов и овощей. Либо приобретайте в аптеках конкретные витамины, а не комплексные.
Обязательно разминайтесь во время работы
Даже в офисе нужно делать разминку, без этого не должен обходить ни один из будних дней. Обязательно сидите правильно, вставайте и двигайтесь каждый час. Чтобы начать это делать, следует поначалу себя заставлять. Мы понимаем, что в разгар рабочего дня сложно вспомнить об этом, а уж тем более приступить к упражнениям, но это необходимо сделать. Чтобы не забывать, можно поставить напоминания или будильник на телефона, приклеить стикеры рядом с рабочим местом, чтобы слово "Зарядка" постоянно мелькало перед вашими глазами. Если вы будете следовать этому нехитрому совету, то сможете снизить риск преждевременной смерти на 33 процента.
Пейте больше чистой воды
И наконец, пейте достаточное количество воды. Это поможет поддерживать должное количество воды в организме. К тому же это помогает худеть. Минимальное количество чистой питьевой воды составляет полтора литра в сутки. Также вода способна помочь в омоложении кожи, так как благотворно влияет на клетки, предотвращая сухость и подпитывая их влагой. Вода выводит токсины, снижает риск инфаркта и является естественной смазкой для суставов.
Придерживаясь этих несложных правил, вы будете намного здоровее — почувствуете лёгкость, бодрость и поймёте, что жить без такого просто невозможно!
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