7 «золотых» правил ЗОЖ

Сейчас большое внимание уделяется проблемам здорового образа жизни. Медики неоднократно замечали, что люди в нашей стране не хотят уделать этому вопросу внимание. Однако ЗОЖ, который может показаться вам таким пугающим и ограничивающим вас в жизни, не так-то сложен. Если вы хотите оставаться здоровым и активным человеком, следуйте этим правилам. Они являются обязательными для тех, кто следит за своим состоянием здоровья?Мойтесь умеренное количество разКак это ни странно, но не принимайте душ слишком часто. Так вы можете лишить кожу полезных бактерий и масел, необходимых для красоты и здоровья кожи и волос. Например, если слишком часто мыть голову, то можно высушить кожу, из-за чего она будет производить больше масел и быстрее загрязняться. Также горячая вода способна уменьшить слой кожного сала, которое играет важнейшую роль в увлажнении кожи и предотвращает ранее старение. Кроме того, существует гипотеза, что слишком частый приём ванны или душа приводит в целом к ухудшению иммунитета человека. Из-за этого могут образоваться такие заболевания, как сахарный диабет, аллергия и астма. Тем людям, кто каждый день занимаются физическими нагрузками, рекомендуют принимать водные процедуры максимум раз в сутки.Откажитесь от кофеинаНе стоит пить кофе, но обязательно готовьте его. Аромат этого напитка способен подарить человеку бодрость. Также известно, что кофеин не требуется с 8:00 до 9:00, но запахи помогут пробудиться. Кстати, кофеин содержится не только в кофе, но и других напитках, которые человек принимает чуть ли не каждый день: чай, кола, иные напитки. Не на всех кофеин влияет одинаково, но у большинства людей из-за него развивается привыкание. Отказ от вещества может проходить крайне болезненно. Однако это стоит сделать, чтобы подарить своему организму здоровье.Дело в том, что отказ от кофеина поможет улучшить качество сна. Вы станете намного проще и быстрее засыпать, реже просыпаться в ночное время. Если вы совсем не можете без него, хотя бы откажитесь от кофе во второй половине дня, именно он влияет на человека плохо.Ещё один плюс отказа от кофеина - ваше настроение перестанет прыгать от хорошего к плохому. Замечали ли вы, что без чашки кофе вы становитесь злым и раздражительным? Дело именно в этом напитке, отказавшись от которого вы перестанете так страдать.Также уровень энергии у человека, не употребляющего кофеин, остаётся ровным на протяжении всего дня. регулярное потребление кофе приводит к тому, что в течение суток активность уменьшается, что и вызывает желание взбодрить себя чашкой кофе или чая.И ещё одно достоинство - заниматься спортом в утреннее время станет проще. Проверьте и поймёте, в чём фишка.Уделяйте внимание физической активностиНа тренировках выбирайте аэробные упражнения. Они помогают зарядиться хорошим настроением, очистить голову от плохих мыслей и даже предотвратить когнитивные дисфункции. Перечислим основные плюсы физической активности для здоровья:Укрепление иммунитета;Улучшение функций сердечно-сосудистой системы;Нормализация кровяного давления;Улучшение кровообращения;Нормализация обмена веществ;Укрепление мышц и опорно-двигательного аппарата;Повышение выносливости, улучшение настроения, выработка серотонина ("гормона счастья");Улучшение качества сна, избавление от бессонницы;Отсутствие депрессии, тревожного состояния, избавление от стрессов.Побольше положительных мыслейОптимизм приводит к улучшению состояния человека. если вы начинаете мыслить в благих целях, то физическое здоровье словно автоматически подтягивается. Вы перестанете постоянно хандрить, чувствовать боль в каждой клетке тела, там, где даже на самом деле не болит. Позитивный настрой улучшает гормональный фон, из-за чего происходит общее укрепление иммунной системы, что приводит к предотвращению различных, в том числе и тяжёлых, заболеваний. Также оптимизм подарит вам больше сил и энергии, в то время как негативные мысли наоборот будут забирать их. Да и просто вера в лучшее позволит добиваться поставленных целей быстрее и проще.Не принимайте комплексы витаминовСледует отказаться от комплекса витаминов. Нет никаких доказательство того, как они работают. А ведь мы привыкли с самого детства, что нас пичкают таблетками, которые якобы полны различных витаминов. На самом деле в комплексе витамины могут оказаться практически бесполезны - это подтверждают даже медики, так как достоверных данных о составе таких БАДов нет. Поэтому лучше черпать витамины из настоящих ингредиентов - фруктов и овощей. Либо приобретайте в аптеках конкретные витамины, а не комплексные.Обязательно разминайтесь во время работыДаже в офисе нужно делать разминку, без этого не должен обходить ни один из будних дней. Обязательно сидите правильно, вставайте и двигайтесь каждый час. Чтобы начать это делать, следует поначалу себя заставлять. Мы понимаем, что в разгар рабочего дня сложно вспомнить об этом, а уж тем более приступить к упражнениям, но это необходимо сделать. Чтобы не забывать, можно поставить напоминания или будильник на телефона, приклеить стикеры рядом с рабочим местом, чтобы слово "Зарядка" постоянно мелькало перед вашими глазами. Если вы будете следовать этому нехитрому совету, то сможете снизить риск преждевременной смерти на 33 процента.Пейте больше чистой водыИ наконец, пейте достаточное количество воды. Это поможет поддерживать должное количество воды в организме. К тому же это помогает худеть. Минимальное количество чистой питьевой воды составляет полтора литра в сутки. Также вода способна помочь в омоложении кожи, так как благотворно влияет на клетки, предотвращая сухость и подпитывая их влагой. Вода выводит токсины, снижает риск инфаркта и является естественной смазкой для суставов.Придерживаясь этих несложных правил, вы будете намного здоровее — почувствуете лёгкость, бодрость и поймёте, что жить без такого просто невозможно!