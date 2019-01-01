Медики рассказали, что будет, если употреблять мороженое ежедневно

Мороженое - друг вашего мозга.Как известно, мороженое - любимый продукт детей и взрослых, не только летом, а круглый год.Однако летом мы едим его чаще, поскольку на улице тепло, да и производители делают его больше в летнюю пору. Как оказалось, это лакомство не только вкусное, но и полезное для нашего организма.Для эксперимента исследователи из Университета Керин в Японии пригласили добровольцев. Людей просили каждый день на протяжении определенного времени кушать мороженое по утрам.Оказывается, регулярное употребление этого лакомства на завтрак способствует развитию умственных способностей у людей и улучшает интеллектуальные способности.По словам ученых, данный продукт стимулирует активную деятельность головного мозга, улучшая этим наш интеллект.