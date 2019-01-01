Кому категорически противопоказано худеть?..

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Каждый человек мечтает оставаться стройным и подтянутым, но не у всех это удаётся. Оказывается, есть такие люди, которым вообще противопоказано худеть.Что происходит с организмом во время похудения?Процесс похудения всегда непрост, но может поддаться любому, если того захотеть. Во время этого с организмом происходят различные изменения, к которым нужно быть готовым. Поэтому расскажем о них подробнее.Во-первых, увеличивается уровень кортизола. Нужно быть готовым к тому, что в процессе похудения может измениться выработка гормонов. Несмотря на то, что худеющим часто выписывают препараты для снятия стресса, бывает так, что это всё равно не помогает.В первую очередь это сказывается на кортизоле. Данный гормон защищает организм от стрессовых ситуаций. Если его стало меньше, следует включить в жизнь другие средства, способные побороть стресс. К ним относят физическую активность, тренировки. Также в рационе должен преобладать белок, здоровые жиры, крахмалы с низким гликемическим индексом, зелёные овощи. Ведь именно питание играет немаловажную роль в выработке гормонов.Во-вторых, человек сначала теряет воду. Так что не стоит радоваться, если через неделю после похудения вы заметили, что цифры на весах стали несколько меньше. Это ушла вода. Но не стоит расстраиваться, зато это избавит вас от отёков. Жир теряется намного медленнее. Поэтому после избавления от лишней жидкости вес затормаживается. К сожалению, многие от этого начинают расстраиваться и могут даже бросить дальнейшее похудения, считая, что это ни к чему не приведёт. Эффект плато нужно преодолеть — можно резко увеличить калорийность рациона, заставив организм «попотеть». Но на следующий день нужно вернуться к прежней калорийность. Такое следует практиковать раз в две недели, не чаще.В-третьих, начинают накапливаться жиры, как бы это странно не звучало. Это происходит в том случае, если вы сидите на строгой диете. Организм получает слишком мало калорий и включает режим запаса, считая, что может наступить момент, когда еда вообще перестанет поступать. А жиры нужны для того, чтобы запастись энергии как раз на чёрный день.В-четвёртых, начинает теряться мышечная масса. Если вы не поддерживаете физическую форму в спортзале, то это происходит крайне быстро. Поэтому важно исправлять эту проблему и отправиться на занятия. Не надо бояться, что тело будет выглядеть перекачанным. Если вы грамотно подходите к процессу тренировок и своему питанию, то жир будет «топиться», а мышцы обретут красивую форму.В-пятых, человек может стать раздражительным. Особенно это заметно у любителей сладкого, вредного и фастфуда. Ваше сознание будет требовать привычных продуктов, но это лишь психологическая зависимость. Необходимо ориентироваться на реальное чувство голода. Нужно бороться с желанием постоянно умять что-нибудь эдакое и насыщать организм всеми нужными элементами — белком, жирами и углеводами.В-шестых, сон может стать хуже. Это связано с ограничением калорийности. Если вы опять-таки мучаете себя диетами, то проблемы с засыпанием обеспечены из-за чувства голода. Постарайтесь есть что-то белковое за два-три часа до сна, чтобы избавиться от проблемы.Кому запрещено худеть?Есть ряд людей, которым похудение просто-напросто запрещено. Это связано с различными факторами, которые мы сейчас объясним.ДетиВ первую очередь, категорически запрещено худеть детям. Ребёнка и подростка, если он обладает излишним весом, следует пересадить не на диету, а на правильное питание, сдерживать количество съеденного. Всё дело в том, что юный организм только формируется, поэтому ему требуются все полезные компоненты из еды. Нехватка веществ способна обернуться отставанием в развитии, стрессами и другими проблемами.БеременныеТакже о похудении и диетах не стоит думать беременной женщине. Ведь ребёнок в утробе матери тоже формируется, он должен быть полноценным. Похудение в процессе беременности может грозить проблемами в развитии малыша. Важно правильно питаться, чтобы плод получал всё необходимое для роста.Женщине на грудном вскармливанииТакже и после рождения ребёнка представительнице прекрасного пола не стоит сразу садиться на диету и в первый же месяц нестись в спортивный зал. Особенно это касается кормящей матери. Необходимо убрать из рациона продукты, которые могут вызвать аллергию у ребёнка. В остальном ваш рацион должен быть сбалансированным и полезным, чтобы ваш малыш получал максимум пользы. Если же вы не кормите грудью, то пожалуйста — худейте на здоровье.Пожилые мужчины и женщиныВ пожилом возрасте, особенно женщине во время климакса, худеть категорически запрещено. Это может привести к печальным последствиям. Человеку в старом возрасте необходимо уделить тщательное внимание своему здоровью, а значит, и питанию. Опять-таки в рационе должны быть витамины, макро- и микроэлементы, которые помогут увеличить продолжительность жизни.Людям с различными заболеваниямиНу и, конечно, не стоит худеть тем, кто страдает от ряда заболеваний. К ним относятся люди, которые перенесли операции, а также страдают от сахарного диабета, онкологии, проблем с мочеполовой системой.Что же в таком случае делать, спросите вы. Нужно придерживаться здорового образа жизни, любить себя такой, какая вы есть и не «убивать» себя диетами даже если вы не входите в список тех, кому противопоказано худеть.Советы для худеющихПомните, что похудение — это долгий и медленный процесс, требующий огромной силы воли. Вы можете остановиться на полпути и не заметить, что до желанной цели осталось совсем чуть-чуть. Чтобы не сбиться и не опустить руки, повесьте на холодильник картинку с человеком, фигура которого вам очень нравится. Это позволит охотнее заниматься похудением, чтобы стать похожим на кумира.Ни в коем случае не мучайте себя диетами — это было популярно в 90-х, когда на обложках журналов писали крупным шрифтом про диеты от какой-либо звезды. Надо понимать, что над знаменитостями трудятся масса специалистов, а вы один на один, как правило со своей проблемой. Постарайтесь разработать собственную методику, которая будет включать спорт и правильное питание.Обязательно посетите эндокринолога. Очень часто похудение может не принести результата, если у вас есть проблемы с гормонами. Обследование и консультация специалиста помогут вам встать на правильный путь. Держитесь до победного конца!