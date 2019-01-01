5 причин не пропускать завтрак

Для поддержания физического и психического здоровья на высоком уровне очень важно выработать привычку завтракать.Следующие советы могут помочь разобраться, почему никогда не следует пропускать утренний прием пищи.Тренировка становится более эффективнойСогласно результатам исследования, проведенного учеными из Университета Бата (University of Bath), Великобритания, употребление завтрака помогает сжигать больше углеводов во время физических упражнений. Кроме того, это также способствует более быстрому перевариванию пищи, съеденной после тренировки.Улучшение краткосрочной памяти у детейПо данным исследования, в котором приняли участие более 300 подростков, установлено, что здоровый, питательный завтрак может быть полезен для развития когнитивных способностей. Ученые заметили эту закономерность при изучении краткосрочной памяти.Есть некоторые исследования, результаты которых свидетельствуют о том, что регулярное употребление завтрака положительно сказывается на успеваемости детей и подростков. Внимательность и концентрация страдают, когда дети пропускают утренний прием пищи, что может повлиять на процесс обучения и поведение в школе.Пропуск завтрака может быть вредным для здоровья сердцаЕсть некоторые данные, которые свидетельствуют о том, что люди, которые отказываются от утреннего приема пищи, с большей вероятностью подвергаются формированию холестериновых бляшек в артериях. Но эксперты считают, что это явление не обусловлено прямой причинно-следственной связью.Пропуск завтрака связан с другими вредными привычками, которые могут привести к потере эластичности и сужению артерий, — атеросклерозу. Это, в свою очередь, повышает риск возникновения сердечных приступов, инсульта и т.д.В результате исследования, в котором приняли участие более 4 тыс. человек, у тех, кто употреблял менее 5% ежедневного количества калорий за завтраком, в 2,5 раза чаще отмечалось развитие атеросклероза.Утренний прием пищи может снизить вероятность наступления усталостиТело использует энергию, полученную за ужином, даже во время сна. Это означает, что вечернего приема пищи определенно недостаточно для того, чтобы чувствовать бодрость утром.«Съесть завтрак — это как зажечь пожар в теле, запустив свой метаболизм», — сообщает Эйми Гудсон (Amy Goodson), диетолог Техасского медицинского центра спортивной медицины Бена Хогана (Texas Health Ben Hogan Sports Medicine), США.В утренний прием пищи настоятельно рекомендуется включать белок, медленно усваиваемые углеводы, овощи или фрукты, богатые клетчаткой.Пропуск завтрака может быть причиной повышения уровня стрессаВ последнее время все чаще встречается словосочетание «злой от голода». Оно описывает такое чувство голода, при котором у человека снижается настроение и он становится сердитым и злым. Причину этого явления изучили ученые из Калифорнийского университета (University of California), Дейвис, США. Они установили, что у принявших участие в исследовании женщин, которые пропускали завтрак, отмечали в крови более высокий уровень гормона стресса — кортизола.По сравнению с теми, кто ел завтрак, у тех, кто его пропускал, также отмечали более высокие показатели уровня артериального давления. Авторы исследования отмечают, что привычка пропускать утренний прием пищи в сочетании с долгосрочным стрессом у некоторых людей может повысить риск развития кардиометаболических заболеваний.