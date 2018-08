Завтрак перед ранней тренировкой помогает сжигать углеводы

Новое британское исследование показывает, что завтрак перед утренней тренировкой провоцирует сжигание большего количества углеводов во время физических упражнений, а также ускоряет метаболизм после этого.Исследование включало 12 здоровых мужчин, у которых по утрам была часовая тренировка в виде езды на велосипеде. Они завтракали либо овсянкой на молоке за 2 ч до тренировки либо после нее.Исследователи тестировали уровни глюкозы в крови и уровни гликогена в мышцах добровольцев. Они установили, что употребление завтрака повышало скорость, с которой организм сжигал углеводы во время физических упражнений, скорость переваривания пищи и метаболизма при последующих приемах пищи.«Это первое исследование, проведенное для изучения того, как завтрак перед тренировкой влияет на нашу реакцию на питание после тренировки», — сказал в одном из пресс-релизов соавтор исследования Хавьер Гонсалес (Javier Gonzalez), старший преподаватель Университета Бата (University of Bath), Великобритания.Еще один соавтор исследования Роб Эдинбург (Rob Edinburgh), отметил: «Мы также установили, что завтрак перед тренировкой увеличивает «сгорание» углеводов во время физических упражнений и что эти углеводы поступают не только из завтрака, но затрагивают запасы, которые хранятся в мышцах в виде гликогена».Результаты исследования были опубликованы 15 августа в журнале «American Journal of Physiology: Endocrinology and Metabolism».Поскольку в этом исследовании оценивались только краткосрочные ответы, необходимы дальнейшие исследования, изучающие, как завтрак до и после тренировки на регулярной основе влияет на организм.