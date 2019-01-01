Каковы признаки рака молочной железы?..

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Уплотнение в груди — лишь один из возможных признаков злокачественной опухоли молочной железы у мужчин или женщин. Это заболевание может сопровождаться несколькими дополнительными изменениями кожи на груди и вокруг нее.В некоторых случаях заболевание не сопровождается симптомами, но врач может выявить уплотнение на маммограмме. Рекомендованный врачом скрининг на рак молочной железы может помочь в определении этого состояния на ранней и наиболее излечимой стадии.При возникновении следующих симптомов необходимо обратиться к врачу для проведения необходимых тестов с целью проверки на наличие злокачественной опухоли.Изменения структуры кожиРак молочной железы может провоцировать развитие воспаления в клетках кожи, что может привести к изменениям ее структуры. Примеры этих изменений включают:шелушащуюся кожу вокруг соска и ареолы, как будто кожа загорелая или чрезвычайно сухая;утолщение кожи в любой части груди.Эти изменения могут также сопровождаться зудом. Такие проявления на коже могут быть симптомами редкого типа рака молочной железы, называемого болезнью Педжета.Подобные признаки могут также возникать в результате доброкачественных состояний кожи, включая дерматит и экзему.2. Выделения из соскаВозможно появление выделений из соска, которые могут быть незначительными или обильными, а также варьировать в цвете от прозрачного, молочного, желтого до зеленого или красного.Это состояние является нормой для женщин в период лактации, когда молоко приливает к соску перед кормлением ребенка. Однако рекомендуется обратиться к врачу при любом другом выделении из сосков.Хотя в большинстве случаев такие выделения не являются симптомом злокачественной опухоли, но у некоторых людей это может быть угрожающим признаком серьезного заболевания.Другие возможные причины выделений из сосков включают:инфекцию молочной железы;побочный эффект от приема противозачаточных таблеток;побочный эффект от приема определенных лекарственных средств;особенности физиологии;определенные состояния, такие как заболевание щитовидной железы.3. Впадины на кожеБугристость кожи иногда может быть признаком воспалительного процесса при агрессивном типе злокачественной опухоли. Раковые клетки могут вызвать задержку лимфатической жидкости в груди, что приводит к отеку, а также бугристости на коже. Врачи называют это изменение внешнего вида кожи «peau d’orange» (фр. – апельсиновая корка), потому что бугристая кожа напоминает поверхность апельсина.4. Изменения в лимфатических узлахЛимфатические узлы представляют собой небольшие округлые образования ткани, имеющей отношение к иммунной системе. Они фильтруют жидкость и захватывают потенциально опасные клетки. К ним относятся бактерии, вирусы и клетки злокачественной опухоли.Если раковая клетка покидает молочную железу, первое место, куда она перемещается, — это область лимфатических узлов подмышек на той же стороне, что и пораженная железа. Это может привести к образованию припухлости в этой области.В дополнение к опухшим лимфатическим узлам в области подмышки возможны подобные изменения вокруг ключицы. При пальпировании они определяются как маленькие твердые припухшие участки и могут быть чувствительными на ощупь.Тем не менее лимфатическая ткань может также изменяться из-за развития инфекции в молочной железе или других заболеваний.5. Боль в груди или соскахЗлокачественная опухоль в молочной железе может провоцировать изменения в клетках кожи. Это приводит к болезненности, повышенной чувствительности и ощущению дискомфорта в груди. Хотя рак молочной железы часто бывает безболезненным, важно не игнорировать любые признаки или симптомы, которые могут быть вызваны этим заболеванием. Некоторые пациенты описывают боль как жжение.6. Втягивание или смещение соскаРак молочной железы может вызвать изменения клеток в сосочной области. Эти изменения могут привести к тому, что сосок смещается или втягивается в грудь. Также могут изменяться его форма или размер. Изменения в сосках часто отмечают у женщин в период овуляции или других фаз менструального цикла. Однако следует посетить врача при любом заметном изменении.7. ПокраснениеРак молочной железы может вызвать изменения на коже, сопровождающиеся изменением цвета или даже кровоподтеком. Кожа может быть красной или фиолетовой либо иметь синеватый оттенок. В случае недавно перенесенной травмы груди при возникновении этих изменений следует обратиться к специалисту. Также важно проконсультироваться с врачом, если изменение цвета груди не исчезнет, даже если причиной все-таки послужила травма.8. РаспуханиеРак молочной железы может привести к распуханию всей груди или отдельного ее участка. В результате этого процесса может возникнуть значительная асимметрия желез, которую видно невооруженным глазом. Хотя у некоторых людей такая асимметрия — вариант нормы, данный процесс является изменением привычного размера. Тактильно кожа также может ощущаться более плотной.Когда нужно обратиться к врачу?При выявлении каких-либо изменений в груди не стоит сразу паниковать или бояться. Возрастные изменения, колебания уровня гормонов и другие факторы могут приводить к изменениям в структуре молочной железы на протяжении всей жизни.Однако необходимо проявлять активность в отношении своего здоровья и посещать врача, чтобы определить причину любых изменений в молочной железе.Каждый из 8 перечисленных выше симптомов может стать поводом для визита к врачу, особенно если эти изменения не связаны с одним из следующих явлений:менструальный цикл;травма;предыдущая болезнь, такая как инфекция молочной железы.Только специалист может оценить симптомы, осмотреть пораженную область и в случае необходимости назначить дальнейшие исследования. Врач может назначить проведение маммографии, ультразвукового исследования, прочие анализы, чтобы исключить инфекцию или другие возможные причины.Кисты молочной железы, инфекции, экзема и дерматит могут быть причиной изменений в молочной железе и на поверхности кожи, но, к сожалению, не следует также исключать наличие злокачественной опухоли молочной железы. Посещение врача для оценки и диагностики состояния может помочь определить, являются ли какие-либо изменения груди причиной для беспокойства.