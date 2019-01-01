Все о добавленном сахаре: правда и мифы

Вы даже не представляете, какое количество добавленного сахара присутствует в различных продуктах. Газированные напитки, булочки, печенье, хлеб, готовые блюда в супермаркетах...Эксперты рассказали, сколько добавленного сахара можно есть, стоит ли от него отказаться и чем он вреден.Общие сведения о добавленном сахареДиетологи утверждают, что не обязательно навсегда исключать добавленный сахар из своего рациона. Однако стоит ограничивать его количество, иначе можно наткнуться на серьёзные проблемы, включая сердечно-сосудистые заболевания, ожирение и диабет. Женщинам необходимо ограничиваться шестью ложками сахара в сутки, а мужчинам - девятью.«Люди не понимают, сколько добавленного сахара находится в их меню, — говорит Popular Science диетолог Андреа Джанколи. — Мы знаем некоторых очевидных преступников, но не тех, которые менее очевидны».Интересно, что сахар добавляют не только в выпечку, но и фруктовые напитки. Даже безобидный, казалось бы, апельсиновый сок может содержать огромное его количество. Даже те, что содержат пометку «здоровые», «фитнес», «натуральные». Поэтому обращайте внимание на состав любого продукта, если следите за здоровьем и фигурой.В любом случае сахар несет опасность. Иногда даже нет разницы между горсткой фиников и куском торта. Поэтому даже натуральные сахара могут навредить, так что следить за его уровнем следует каждому. Особенно это касается мёда.«Люди, которые говорят, что нужно использовать мед вместо сахара, просто не знают о том что сахароза в организме расщепляется на глюкозу и фруктозу, так что в столовую ложку поместится куда больше сладких молекул, — поясняет Джанколи. — Именно поэтому столовая ложка меда содержит больше калорий, чем столовая ложка рафинированного сахара».Мифы о добавленном сахареОдин вид сахара отличается от другогоСахар он и в Африке сахар. Поэтому не стоит думать, что сладость в апельсине отличается от ложки сахара. Но, разумеется, будет полезнее съесть фрукт, нежели выпечку. Дело в том, что для доступа к молекулам организму придется «сломать» клеточные стенки и переварить достаточно большое количество волокон, что сведет к минимуму риск всплеска уровня сахара в крови. Да и калорий во многих фруктах гораздо меньше. А вот сухофрукты содержат мало воды, без которой количество сахара будет выше, так как вы по природе своей явно съедите их больше, чем одно яблоко.То же самое касается разных видов сахара. По каким-то причинам худеющие порой полагают, что коричневый полезнее белого, но это не так. Оба вида сахара содержат примерно одинаковое количество калорий. В коричневый добавляют мелассу (патоку), что увеличивает число питательных веществ очень незначительно.Сахар является «наркотиком»Многие полагают, что сахар вызывает такую же зависимость, как никотиновая или наркотическая. Это всё из-за того, что большинству крайне сложно бороться с желанием съесть что-нибудь сладенькое. Однако ни одно исследование достоверно не доказано, что сахар вызывает привыкание. Как правило, испытания проводились на животных, которые не обладают такой силой волей и контролем, как люди. Поэтому многие исследователи опровергают результаты таких научных работ.Из-за большого количества сахара может образоваться диабетДиабет 1 типа нисколько не связан со сладким. Это аутоиммунная болезнь, когда собственный антитела начинают уничтожать бета-клетки поджелудочной железы, ответственные за выработку инсулина. Учёные до сих пор не выяснили причины этого явления, однако это точно никак не связано с сахаром.Сахарозаменители полезнееОпять-таки это миф, ведь известно, что заменители сахара не самые безопасные. Они также могут вызвать излишний вес, увеличить риск диабета 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания. К примеру, аспартам связан с вероятностью рака. А диетическая газировка (там тоже используют заменители) увеличивает риск деменции и инсульта.Сахар нельзя естьНа самом деле нельзя есть слишком большое количество сахара, иначе можно обеспечить себе проблемы со здоровьем. Сахар способен насытить организм разными витаминами и микроэлементами. Да, сахар — это сплошной углевод, но именно этот элемент и является источником энергии. К тому же избавиться от сахара в рационе вам вряд ли удастся: даже если вы не будете пить газировку и есть булочки, то сахар в больших количествах может быть во фруктах.Правда о добавленном сахареИсторий о том, как людям удаётся похудеть и выглядеть лучше благодаря отказу от сахара, полным-полно. Например, Каролин Хартц из Австралии, мама троих детей, в свои 70 выглядит едва ли на 50. По словам женщины, всё это из-за того, что уже 28 лет она не употребляет сахар. Но возможно ли это на самом деле?Действительно, вред сахара, как мы уже писали, отрицать не стоит. Но нужно понимать, что сахар содержится во многих окружающих нас продуктах. То есть отказ от желания положить ложку-другую белого рассыпчатого песка в чай или кофе никак не защитит вас от рисков различных заболеваний и проблем с весом.К решению отказа от сахара нужно подходить осознанно. Всемирная организация здравоохранения признала людей: сахар должен содержаться в рационе, но не более 5 процентов от всей калорийности в сутки. Это крайне серьёзные меры для некоторых людей, ведь только в Америке каждый человек есть как минимум 16 процентов сахара в день. Снижение количества добавки может сыграть с вами злую шутку и тоже спровоцировать различные проблемы.Отказ от сахара как такового не всегда поможет решить проблему лишнего веса. Ведь, например, в той же булочке или печеньке есть масса других вредных веществ, способных спровоцировать набор массы. К ним относят и масло, и муку. Различные канцерогены, добавки, красители тоже не добавляют вам здоровья. Поэтому нужно следить не только за содержанием сахара в организме, но и тем, что вы едите в принципе. Нельзя отказаться только от этого продукта и думать, что вы сразу же оздоровитесь — решайте проблемы в комплексе.Чтобы избежать переизбытка сахара, следует отказаться от продуктов, содержащих его в своем составе по максимуму. Необходимо соблюдать норму, обращать внимание на составы, внимательно относиться к потреблению фруктов и соков из них.