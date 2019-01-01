Причиной рассеянного склероза могут быть антиперспиранты

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Алюминий может быть причиной развития рассеянного склероза. С таким утверждением выступили ученые, которые связали эту болезнь с повышенным уровнем металла в мозге.Новое исследование показало, что алюминий может вызывать рассеянный склероз. У уже умерших пациентов на вскрытии обнаружился существенно более высокий уровень металла в мозге. Алюминий, который добавляют в разного рода вакцины и антиперспиранты, как полагают исследователи, может вступать в контакт с генами пациентов, из-за чего их иммунная система по ошибке начнет атаковать оболочку нервов или миелин. Ученые из Университета Киля в Германии полагают, что скопления миелина в мозге жертв рассеянного склероза нельзя игнорировать.Ранее этот металл связывали с болезнью Альцгеймера, исследователи предполагали, что у умерших от старческого слабоумия пациентов неслучайно обнаруживается повышенный показатель алюминия в мозге, которого нет у людей, не страдавших от деменции. В этот раз исследователи провели изучение тканей мозга 14 умерших пациентов с рассеянным склерозом. Их возраст составлял от 39 до 82 лет на момент смерти, 8 из усопших были женщинами. Обследование однозначно продемонстрировало повышенный уровень алюминия в мозге.У 42% усопших отмечалась концентрация алюминия более 0,001 ммг в ткани, а у 33% - более 0,002 мг, что является очень высокой дозой. Наконец, у 11 умерших концентрация алюминия была на уровне 0,005 мг, а у 7 - свыше 0,01 мг на грамм ткани, что запредельно много. Алюминий скапливался в мозге пациентов с рассеянным склерозом вне зависимости от их возраста или пола.