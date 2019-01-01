Колоректальный рак: 6 «красных флажков» и 7 опасных мифов об этой болезни

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Колоректальный рак является четвертым по распространенности онкологическим заболеванием. Так, в США эта болезнь составляет 8% от всех новых случаев онкологии. Согласно статистике, примерно 4 из 100 человек сталкиваются с колоректальным раком в какой-то момент своей жизни.К счастью, эта болезнь успешно поддается лечению, будучи обнаруженной на ранней стадии. Существует несколько обследований (например, колоноскопия), которые делают возможной своевременную диагностику.6 "красных флажков", на которые стоит обратить вниманиеК сожалению, на ранних стадиях заболевание редко имеет выраженные клинические проявления. Но по мере его развития обычно появляются следующие симптомы:изменение ритма опорожнения кишечника;ректальное кровотечение или кровь в кале;боли в животе, судороги и газы;ощущение наполненности ампулы прямой кишки, даже после ее опорожнения;слабость и усталость;резкое снижение веса.7 мифов о колоректальном ракеНеправильные представления об этом заболевании могут быть очень опасны. Ниже мы приводим несколько распространенных мифов о колоректальном раке с объяснениями, почему они неверны.1. Женщины подвергаются значительно меньшему риску заболеть по сравнению с мужчинамиРиск этого заболевания примерно одинаковый для представителей обоих полов. По данным Американского онкологического общества, ежегодно 71 000 мужчин и 64 000 женщин в США слышат такой диагноз.2. Отсутствие симптомов = отсутствие ракаТакое убеждение невероятно опасно, когда речь идет о любом виде онкологии. Колоректальный рак обычно не вызывает никаких симптомов до поздних стадий, когда его гораздо труднее вылечить.3. Диагноз "колоректальный рак" = смертный приговорУровень выживаемости среди пациентов с колоректальным раком постоянно увеличивается. На данный момент 65% больных, скорее всего, будут жить через 5 лет после постановки диагноза. В наши дни количество случаев раннего выявления колоректального рака растет, а это означает, что от него умирает все меньше людей.4. Это заболевание грозит только пожилым людямХотя колоректальный рак в основном диагностируется у пожилых людей, те, кто моложе 50-ти, также могут столкнуться с данной проблемой. Особенно рискуют те, кто курит, ест продукты с высоким содержанием жира и консервантов, а также имеет воспалительное заболевание кишечника. Еще одним фактором риска является наследственная предрасположенность.5. Колоректальный рак невозможно предотвратитьКонечно, нет гарантированного способа полностью обезопасить себя от колоректального рака, но есть вещи, которые помогут вам значительно снизить риск развития этого заболевания: не курить, пить меньше алкоголя, регулярно тренироваться, есть продукты с низким содержанием жиров, включать в рацион большое количество свежих фруктов и овощей, а также регулярно проводить скрининговые тесты.6. Нет никакого смысла делать скрининг на колоректальный рак до 50-ти летОбычно врачи рекомендуют проводить скрининговые тесты на колоректальный рак, начиная с 50-ти лет. Но некоторым людям, возможно, стоит начать делать скрининг ранее. К ним относятся те, у кого семейный анамнез отягощен по данной патологии или другой онкопатологии, а также пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника.7. Колоноскопия - чрезвычайно неприятная процедураТакая диагностика обычно проводится с использованием седации и длится не более 30-ти минут. Так что колоноскопия не потребует от вас длительного пребывания в больнице. Самое неприятное в этой процедуре - это предварительная подготовка, которая включает в себя очистительную клизму.На самом деле, колоноскопия - очень эффективный и практически безболезненный метод исследования, и многие люди успешно излечились благодаря своевременно проведенной данной диагностической процедуре.Колоректальный рак хорошо поддается лечению, если его рано обнаружить. Регулярно проводите диагностику, сделайте все возможное для снижения риска развития этого заболевания и сразу же сообщайте специалистам о любых симптомах, которые вас беспокоят.