Что означает головная боль? Ее различные типы расскажут многое о вашем теле!

Когда болит голова, рука сразу тянется за болеутоляющим. Однако это может быть сигналом тела, что с ним что-то не так. Не стоит игнорировать головную боль! Ведь она может помочь вам выявить и устранить основную проблему.Головная боль может быть первичной и вторичной, в зависимости от причины, которая ее вызвала.Первичные головные боли - это те, которые вызваны повышенной чувствительностью, генетическими факторами, химической деятельностью мозга, воспалением нервов или кровеносных сосудов в области головы и шеи. Обычно такие типы головной боли не являются симптомами какой-либо болезни.1. Кластерная головная боль встречается только у 1% населения (чаще у мужчин). Пульсирующие неприятные ощущения затрагивают только одну сторону головы. Этот тип головной боли до сих пор является загадкой для ученых, поэтому просто возьмите болеутоляющее средство и попытайтесь расслабиться.2. Мигрень. Пульсирующая боль в голове сопровождается рвотой или тошнотой, повышенной чувствительностью к свету и звуку, холодными руками и некоторыми другими симптомами. Это расстройство может носить наследственный характер. Триггером мигрени является эмоциональный стресс, курение, голодание или употребление определенных продуктов. В любом случае вам понадобится консультация врача.3. Головная боль напряженности. Она сопровождается ощущением сдавленности лба и спазмами в области глаз, горла и затылка. Эти симптомы могут быть вызваны необходимостью удерживать голову в одном положении в течение длительного периода времени. Начните уделять больше времени физической активности и не забудьте посетить врача.Вторичные головные боли обычно вызваны плохим физическим состоянием или болезнью, которая требует вашего внимания! Наиболее частыми причинами являются:1. Высокое кровяное давление (гипертония).2. Передозировка кофеина. Несколько лишних чашек кофе могут привести к резкому сужению, а затем рикошетному расширению кровеносных сосудов головного мозга. Обычно пульсирующая головная боль появляется через несколько дней после употребления большого количества кофеина. Если вы испытываете такую боль, прекратите употреблять кофе и зеленый чай, а также пейте много воды.3. Депрессия. Это эмоциональное и физическое состояние может сопровождаться постоянной головной болью. Если вы чувствуете себя подавленным, то вам нужно чаще выходить на улицу, заниматься спортом, путешествовать, встречаться с друзьями или найти другой способ поднять себе настроение.4. Неприятные ощущения в области глаз. Эта двусторонняя боль напрямую связана с переутомлением органа зрения. Вам требуется визит к офтальмологу.5. Голодание или обезвоживание. Такая головная боль часто возникает непосредственно перед приемом пищи, а также если вы забыли про нее. Ее причиной являются напряжение мышц или низкий уровень сахара в крови. В качестве профилактики регулярно питайтесь и пейте чистую воду.6. Синусит может вызвать грызущую боль в околоносовых пазухах, которая становится сильнее к концу дня. Это состояние вызвано острой инфекцией и отеком слизистой. Если у вас именно такой тип головной боли, значит, пришло время посетить отоларинголога.7. Похмелье часто сопровождается тошнотой и пульсирующей болью с обеих сторон головы. Ваши страдания может облегчить употребление большого количества жидкости и фруктозы (например, томатного сока и меда).8. Спинальные головные боли. Они бывают вызваны низким артериальным давлением, снижением давления ликвора внутри спинномозгового канала вследствие уменьшения его количества или кровотечением при выполнении спинальной анестезии.9. Злоупотребление болеутоляющими средствами также может усилить головные боли.Если вам достоверно не известна причина вашей головной боли, то лучше обратитесь к специалисту. Помните, что болеутоляющие средства всего лишь подавляют симптом, а не решают основную проблему.