После одной бессонной ночи можно стать толстяком

Плохой сон по ночам делает нас толстыми и слабыми за счёт изменений ДНК. Всего одной бессонной ночи достаточно для начала разрушения организма.Работа в ночную смену или просто плохой сон по ночам приводят к набору лишнего веса, общей слабости и повышенному риску диабета. Исследование показало, что несколько ночей плохого сна изменяют работу ДНК и заставляют организм накапливать жир. При этом мышцы уменьшаются, а уровень жира растёт всего после одной бессонной ночи. Хотя в наборе лишнего веса можно также винить привычку есть поздно вечером или повышенную усталость, ожирение объясняется и более научными причинами. Ученые связывали потерю сна с набором веса и раньше, но им было трудно объяснить эту связь. И вот теперь оказалось, что она объясняется внутренними биологическими часами организма.Кроме того, в уставшем теле ослабевает контроль над сахаром в крови, что приводит к повышению риска диабета. Данные этого исследования могут быть важными в деле профилактики ожирения во всём мире, поскольку избыточный набор лишнего веса приводит к самым серьезным болезням и преждевременной смертью. Исследователи из Университета Уппсалы в Швеции сделали свои выводы на основе наблюдений за 15 человек, которым давали нормально высыпаться или не давали спать в течение ночи.Исследователи брали образцы тканей мышц и жира, а также анализы крови у людей со здоровым весом. Эти анализы показали, что в ДНК происходят изменения всего после одной бессонной ночи. Организм начинает избавляться от мышечной ткани и накапливать жир.