Врачи подсказали, как похудеть без физических нагрузок

Новый тренд в правильном питании.Кофе с маслом пьют в Сингапуре, Тибете, Англии.В чем фишка?Дает утром сразу много энергииВключает мозгУбирает жир с бедер и талииДа, вкус довольно специфический, жирный, но можно добавлять специи и получается нечто вроде латте. Ваниль и корица отлично подойдут. Масло для этого напитка подходит только 100% натуральное сливочное. Хотя некоторые добавляют кокосовое, в пропорции 50 на 50.Насыщение длиться до 6 часов. Кофе содержит антиоксиданты и диуретики, то есть выводит жидкость из организма. Натуральное сливочное масло - это здоровый жир, который препятствует образованию холестериновых бляшек в сосудах и отложению жира на талии. Кофе с маслом пьют только утром, чтобы запустить организм на похудениеКак приготовить кофе с маслом:1. Свари кофе как обычно в турке или в кофеварке.2. Сливочное масло заранее достань из холодильника, чтобы оно было мягкое, но не топить его, иначе напиток не получится.3. На 250 мл кофе понадобится 2 столовые ложки масла - это 40 г.4. Кофе с маслом тщательно взбей блендером до пенки, как на латте.Результаты похудения на данном напитке: около 1-1,5 кг за месяц, без усилий.