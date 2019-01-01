Медики рассказали, как сахар влияет на организм

Эти причины способны заставить отказаться от употребления сахара.Ни для кого не будет новостью тот факт, что белый сахар, особенно в больших количествах, вреден не только для здоровья, но и для внешности в целом.Цвет кожи, состояние волос и зубов напрямую зависят от содержания этого продукта в повседневном рационе питания. Если вы хотите улучшить самочувствие и стать красивее, эксперты рекомендуют отказаться от «белой смерти» полностью. Никакой пользы сахар не несет, а вот вредное воздействие на наш организм очевидно.Сахар увеличивает количество морщинСтоит отказаться от употребления сахара, если хотите сохранить здоровье и молодость подольше. Сахар имеет свойство откладываться в коллагене эпидермиса, что делает нашу кожу менее эластичной и упругой. Как следствие – появление преждевременных морщин и дряблая кожа.Сахар способствует ожирениюТем, кто боится поправиться уж точно не следует налегать на сладкое. Даже одна булочка может отложиться на боках, животе или бедрах ненавистными жировыми запасами.Сахар может вызвать зависимостьВы удивитесь, но эксперты утверждают, что зависимость от сладкого в разы сильнее наркотической зависимости. По степени привыкания организма сахар превосходит даже героин! Если не хотите испытывать постоянную потребность в сладком, лучше ограничьте его употребление вовсе.Сахар рушит кости и зубыСахар губителен для зубов – это мы знаем еще с детства, но мало кто знает, что он также губителен для наших костей. Дело в том, что любовь к сладкому чревата вымыванием кальция из организма, что ставит под удар кости и зубы.Сахар повышает раздражительностьЛюди, которые едят много сладкого, отличаются повышенной раздражительностью и эмоциональной нестабильностью. Это обусловлено вымыванием из организма витаминов группы В.Сахар нарушает работу сердцаК сожалению, если у вас есть сердечные заболевания, от сахара вам лучше отказаться, так как он негативно действует на работу сердечной системы в целом.Сахар подрывает иммунитетСладкоежки часто болеют вирусными и инфекционными недугами, а также испытывают апатию, вялость и сонливость. Сахар снижает иммунитет в 17 раз!Сахар ухудшает состояние кожиЕсли вам кажется, что кожа стала тусклой и безжизненной, появились высыпания, раздражения или акне, попробуйте отказаться от сахара на несколько недель. Результат вас удивит, поскольку состояние кожи напрямую зависит от употребления сладкого.Вред сладкого наркотика для нашего организма и внешности очевиден, поэтому есть масса поводов ограничить употребление сахара в пище или же отказаться от него вовсе! Помните, что вредный продукт можно заменить фруктами, медом и ягодами, которые способны удовлетворить наши вкусовые потребности без негативных последствий для здоровья.