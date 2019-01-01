Офтальмологи рассказали, в каких случаях вредны солнцезащитные очки

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Неправильный выбор аксессуара вредит глазам человека.Если не придерживаться определенных критериев, то может развиться глаукома или катаракта. Британские эксперты из «Fight for Sight» решили провести опрос о правильном подборе солнцезащитных очков. Причина исследования - низкая информативность обывателей.56% респондентов из Британии совершенно не знают о правильной защите глаз от ультрафиолетовых лучей. Каждый третий житель Великобритании сперва смотрит на цену и внешний вид, а потом уже думает о здоровье. В основном покупатели берут очки с зеркальными стеклами или с модной оправой. Покупают респонденты солнцезащитные очки на интернет-аукционах, но они даже не думают, что таким образом на один шаг ближе к слепоте.Эксперты считают, что нужно приобретать товар в специализированных магазинах, где идет индивидуальный подбор каждому клиенту. Дешевые очки катастрофически снижают зрение. В первую очередь нужно брать линзы и очки, защищающие от ультрафиолетовых лучей, чтобы уберечь себя от катаракты.Чтобы снизить риск потери зрения, ученые советуют употреблять продукты с высоким содержанием лютеина. Фермент в огромном количестве есть в белокочанной капусте, шпинате, зеленой репе, петрушке, желтке яйца, свекле, кабачках. Также необходимо съедать в день один апельсин, чтобы предотвратить преждевременное старение сетчатки.