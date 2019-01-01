Ученые объяснили вред кокосового масла

Этот продукт опасен для организма.Профессор Гарвардской школы общественного здравоохранения эпидемиолог Карин Михельс назвала кокосовое масло “чистым ядом”.Она отметила, что этот продукт содержит 80% опасного для организма насыщенного жира (это в два раза больше, чем, к примеру, в сале, и на 60% больше, чем в говядине). Доклад “Кокосовое масло и другие ошибки питания” ученый прочитала в Университете Фрайберга в Германии.Напомним, что кокосовое масло изначально применялось в косметологии – его добавляли в различные крема, средства для ухода за волосами и лицом. Многие делали с его помощью маски и кремы в домашних условиях. Однако затем ученые доказали, что его можно добавлять и в пищу.Сейчас кокосовое масло применяют при изготовлении домашнего орехового масла, им иногда заменяют подсолнечное при жарке блюд, изготовлении поп-корна и используют при заправке салатов. Кокосовое масло можно встретить в составе пирогов, печенья или хлебобулочных изделий.По данным ученых, жиры, которые содержатся в кокосовом масле – насыщенные. В большом количестве они вредны для здоровья. Взрослым людям рекомендуется потреблять не более десяти процентов калорий в виде насыщенных жиров в своем рационе. А для людей с заболеваниями сердца этот процент составляет менее семи. В одной столовой ложке кокосового масла содержится примерно 12 граммов насыщенного жира, и это верхний предел, согласно рекомендации ВОЗ. То есть употреблять можно не более 1 ложки кокосового масла в день.Защитники здорового образа жизни выступают “за” использование тропического масла из-за его полезных качеств, н. Например, оно обладает антибактериальными свойствами, удобно при жарке, ведь не выделяет канцерогенные жиры, укрепляет костную ткань организма. Диетологи же предостерегают о последствиях чрезмерного употребления этого компонента.