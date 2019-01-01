Медики назвали полезные для здоровья сладости

Диетолог назвала сладости, которые насыщают организм витаминами.Фруктовая пастила - вкусная и полезная альтернатива магазинным сладостям."Она не содержит консервантов, трансжиров или иной" химии ", - отмечает диетолог Марьяна Лебедь. - Такие сладости богатые витаминами, в частности PP (ниацин), что регулирует работу поджелудочной и уровень холестерина, витамин В2, необходимый для зрения"."Чтобы приготовить пастилу из малины, нужно взбить ягоды блендером, протереть через сито, чтобы не было мелких зернышек, - говорит хозяйка Инна Сотниченко. - Можно добавить сахар или мед. Противень для выпекания выстилают бумагой для выпечки, слегка смазываю маслом и тоненьким слоем, толщиной до 1 сантиметра, равномерно накладываю фруктовое пюре. На одно стандартное деко нужно 400 - 500 г пюре. Сушу все это при 80 градусах в электродуховке 7 - 12 часов. Готовую пастилу режу и скручиваю в рулетики. Хранить ее следует в стеклянной посуде в сухом месте ".Еще одна хозяйка - Наталья Сливинская советует сушить пюре для пастилы при температуре не выше 50 градусов. Так, по ее мнению, лучше сохранятся витамины."Я советую брать за основу пастилы яблоко - оно содержит пектин, благодаря которому легко достичь пластической структуры продукта, - говорит Наталья. - К яблоки можно добавлять и сезонные, и экзотические фрукты, которые доступны нам. Я добавляю даже кизил и айву. Готовлю пастилу без сахара и меда. А сладость продукта достигается благодаря фруктозе, которая содержится во фруктах и ??ягодах ".