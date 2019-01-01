Врачи подсказали, как правильно выбрать диету для похудения

Как ускорить процесс метаболизма.

В ритме современной жизни с понятием «метаболизм» знаком практически каждый человек. Для того, чтобы лишний вес уходил быстрей, необходимо, чтобы процесс метаболизма был максимально быстро.

Метаболизм подразделяется на несколько типов: чаще всего сложности в снижении веса заключается в неправильно подобранной диете. Поэтому очень важно обращать внимание на свое питание.

Углеводный тип. Люди, имеющие отношение к данному типу, не имеют тяги к сладкому, аппетит тоже не очень силен. Жировые отложения появляются в верхней части туловища.

Белковый тип. Его можно определить по приверженности к соленым и жирным продуктам и частому чувству голода. Как правило, люди с данным типом метаболизма, эмоциональны или, напротив, апатичны. Кроме того, они могут чувствовать сильную усталость, хотя выглядят достаточно энергично. В такой ситуации количество углеводов должно быть небольшим, а уровень жиров, белков и масел – высоким.

Смешанный тип. Люди с этим типом обожают сладости. Чаще всего, их психологическое состояние тревожно, они не редко испытывают усталость. Для правильного питания им подойдет диета с одинаковым количеством углеводов, жиров и белков.
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