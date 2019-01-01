Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы быть здоровым

Переизбыток или недостаток сна назвали вредным для здоровья.Ученые из Германии и Греции заявили о том, что 6-8 часов сна в сутки снижают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.А вот большее или меньшее количество сна может нанести вред здоровью."Мы проводим во сне треть нашей жизни, но все равно мы знаем достаточно мало о влиянии этой биологической потребности на сердечно-сосудистую систему", - рассказал один из исследователей Эпаминондас Фоунтас.Ученые проанализировали результаты 11 исследований, в которых приняло участие более миллиона взрослых без каких-либо сердечно-сосудистых заболеваний. Все эти исследования были опубликованы в течение последних пяти лет. Добровольцы были разделены на три группы: одна спала до шести часов в сутки, другая – более восьми, а третья, контрольная, - от шести до восьми часов.Исследователи установили, что и недостаток сна, и его избыток приводят к более высокому развитию ишемической болезни сердца и инсульта и смерти от них. У тех, кто спал меньше шести и больше восьми часов, риск развития подобных заболеваний повышался на 11% и 33% соответственно."Наше исследование свидетельствует о том, что недостаток или переизбыток сна может нанести вред сердцу. Нужны дополнительные исследования для того, чтобы понять причины этого, но мы знаем, что сон влияет на биологические процессы, такие как метаболизм глюкозы, артериальное давление и воспаление, - все то, что влияет на сердечно-сосудистую систему", - добавил Фоунтас.